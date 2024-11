Odkąd sięgam po tę przyprawę, nie mam problemów z trawieniem. Mój metabolizm ruszył z kopyta

Ta przyprawa gości w polskiej kuchni od dawna, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z jej dobroczynnego wpływu na układ pokarmowy. Zobacz, co włączyć do jadłospisu, by „podkręcić” metabolizm.

Przyprawy są nieodłączną częścią polskiej kuchni. Prym na stołach wiedzie cukier, sól i pieprz. Zdecydowanie rzadziej sięgamy na przykład po oregano. A szkoda. To aromatyczne zioło nie tylko podbija smak potraw, ale bardzo dobrze wpływa na pracę organizmu. Odkąd zaczęłam częściej włączać ją do jadłospisu, czuję się lżejsza. Pozbyłam się też wielu przykrych dolegliwości gastrycznych. Oregano wspomaga metabolizm Oregano wspiera działanie układu pokarmowego. Zawiera olejki eteryczne, które stymulują wydzielanie enzymów trawiennych i ułatwiają przetwarzanie białek oraz innych składników odżywczych dostarczanych wraz z pokarmem. Wspomaga też pracę wątroby, a w rezultacie usprawnia oczyszczanie organizmu z toksyn i przyspiesza przemianę materii i spalanie tłuszczu. To ważna informacja dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Oregano jest jednak nie tylko naszym sprzymierzeńcem w walce z nadwagą. Działa też rozkurczowo i przeciwbólowo, dzięki czemu niweluje wiele dolegliwości gastrycznych. Dlatego bywa wykorzystywane jako środek wspomagający w leczeniu zaparć, biegunek czy mdłości. Przyprawa pozytywnie wpływa również populację pożytecznych bakterii w jelitach. Jakie inne właściwości ma oregano? Przyprawa wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Zwalcza nadmiar wolnych rodników organizmie, a w konsekwencji zapobiega powstawaniu stresu oksydacyjnego. Ten stan jest jednym z głównych czynników przyspieszających procesy starzenia. Przyczynia się on również do wystąpienia rozmaitych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu, schorzenia neurodegeneracyjne czy choroby nowotworowe (rak piersi, jelita grubego itp.). Oregano ma też działanie przeciwgrzybicze oraz przeciwbakteryjne. Wspiera organizm w walce z infekcjami i drobnoustrojami. Wzmacnia jego mechanizmy obronne, co nabiera szczególnego znaczenia w sezonie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy bardziej narażeni na przeziębienie czy grypę. Jak włączyć oregano do diety? Oregano świetnie pasuje do zup, pieczeni, gulaszów, a także różnego rodzaju kiszonek. Przyprawa jest również składnikiem naparu długowieczności. Razem z tymiankiem i szałwią tworzy trio, które pomaga zachować zdrowie i świetną kondycję na długie lata. Ostrożność w spożywaniu oregano powinny zachować kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią, seniorzy oraz pacjenci z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Nie należy go podawać dzieciom poniżej 1o miesiąca życia. Czytaj też:

