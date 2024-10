Piją go litrami i dożywają grubo ponad sto lat. Poznaj prostą receptę na długowieczność

Naukowcy od dawna poszukują recepty na długowieczność. Okazuje się, że długie życie i dobrą kondycję do późnej starości zapewnić może regularne picie pewnego napoju. Co ciekawe, bez trudu można zrobić go w domu. Przepis jest banalnie prosty.

Dan Buettner to amerykański podróżnik i antropolog, który od lat zajmuje się badaniem tak zwanych niebieskich stref. Zamieszkujący je ludzie często dożywają grubo ponad setki. Specjalistka przyglądał się ich diecie oraz codziennej rutynie. Odkrył, że kluczem do długowieczności jest nie tylko aktywność fizyczna, ale też regularne, codzienne picie naparu na bazie trzech popularnych i łatwo dostępnych ziół. Z pewnością masz je w swojej kuchni. Co pić, by żyć dłużej? Mieszkańcy „niebieskich stref”, takich jak na przykład Okinawa czy Sardynia, często sięgają po prosty, ziołowy napar. To mieszanka trzech składników – szałwii, oregano oraz tymianku. Przygotowują sporą ilość rano i popijają napój w ciągu dnia niczym herbatę. Nie dodają do niego żadnych słodzików czy innych polepszaczy smaku. Przepis: Napar z 3 ziół To prosta recepta na długowieczność. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 litr wody

2 łyżeczki oregano

2 łyżeczki szałwii

2 łyżeczki tymianku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZagotuj wodę i poczekaj aż trochę ostygnie. Robienie naparuWsyp oregano, tymianek i szałwię do dzbanka. Zalej ciepłą, ale nie wrzącą wodą i zaparzaj całość pod przykryciem przez 5-10 minut. Następnie odcedź napój. Wskazówka: Jeśli nie masz w domu wszystkich składników potrzebnych do przygotowania napoju, możesz zrobić napar wyłącznie na bazie jednego produktu. Taki „eliksir” też bardzo dobrze zadziała na organizm. Rada: Do przygotowania naparu możesz użyć zarówno świeżych, jak i suszonych ziół. Dlaczego napar z 3 ziół jest receptą na długowieczność? Napar przyrządzony na bazie oregano, szałwii i tymianku działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Ma też silne właściwości przeciwutleniające. Wymiatają nadmiar wolnych rodników z organizmu. Spowalniają procesy starzenia i zapobiegają uszkodzeniom komórek. Obniżają ciśnienie tętnicze i regulują stężenie glukozy we krwi. Usprawniają też komunikację między neuronami. W efekcie poprawiają funkcjonowanie poznawcze i chronią przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia wielu innych schorzeń, na przykład miażdżycy, cukrzycy, udaru mózgu czy zawału mięśnia sercowego. Bardzo duże znaczenie dla utrzymania ciała i umysłu w dobrej kondycji ma, jak podkreśla Dan Buettner, regularne sięganie po przedstawiony napar. Mieszkańcy „niebieskich stref” robią to codziennie. Dbają też o aktywność fizyczną i unikają używek, na przykład palenia papierosów czy picia dużych ilości alkoholu. Należy zaznaczyć, że połączenie wszystkich wymienionych wyżej składowych daje najlepsze rezultaty i pozwala zachować doskonałą formę na długie lata. Napar z 3 ziół – przeciwskazania Picie naparu z trzech ziół nie jest wskazane w przypadku małych dzieci, kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Powinny na niego uważać również osoby w trakcie farmakoterapii. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i nie wiesz, czy możesz wprowadzić ten napój do swojej diety, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Czytaj też:

