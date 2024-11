Ten niezdrowy produkt Polacy kupują na potęgę. Dietetyk ostrzega: to prawdziwa bomba cukrowa

Jest wiele produktów, które często lądują w naszym koszyku podczas zakupów spożywczych, jednak nie są najlepszym wyborem dla naszego zdrowia. Mowa przede wszystkim o produktach wysokoprzetworzonych. Choć są wygodne i smaczne, to często zawierają dużo cukru, soli, tłuszczów trans i innych sztucznych dodatków, które mogą prowadzić na przykład do otyłości, chorób serca i cukrzycy. Należą do nich między innymi gotowe dania, przekąski, słodkie napoje i wiele produktów śniadaniowych, na przykład „kolorowe” płatki, po które często sięgamy.

Dietetyk odradza jedzenie wysokosłodzonych dżemów

Jednymi z produktów, których jedzenie powinniśmy ograniczyć, są także dżemy wysokosłodzone o niskiej zawartości owoców. Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu odradza zbyt częste sięganie po ten właśnie produkt.

Są one prawdziwą bombą cukrową, nie oferując niczego korzystnego w zamian. Przeciętnie jedna łyżka takiego dżemu zawiera około 15 gramów cukru. To tak, jak byśmy w jednej łyżce upakowali 3 łyżeczki cukru stołowego – wyjaśnił ekspert.

Specjalista dodał również, że jeśli mamy ochotę na dżem, to najlepiej sięgać po dżemy 100-procentowe, do których nie dodano cukru. Koniecznie sprawdźcie, jak wybrać dobry dżem.

Domowe dżemy to dobre rozwiązanie

Przygotowując dżemy samodzielnie możemy dostosować je do swoich indywidualnych preferencji, ale przede wszystkim mamy pełną kontrolę nad tym, co do nich dodajemy. Największą zaletą domowych dżemów jest możliwość ograniczenia ilości dodawanego cukru i zastąpienia go innymi słodzikami. Dzięki temu takie dżemy stają się zdrowszą alternatywą dla tych sklepowych, często przepełnionych konserwantami i sztucznymi dodatkami, ale też właśnie ogromną ilością cukru.

Robiąc dżemy w domu, możemy eksperymentować też z różnymi owocami i przyprawami, tworząc unikalne połączenia smakowe. Warto również pamiętać, że domowe dżemy są doskonałym sposobem na wykorzystanie sezonowych owoców czy warzyw. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie na przykład dżemu z dyni.

