Moja mama robi najprostszą surówkę z kapusty pekińskiej, a każdy się zajada. Sekretem jest genialny sos

Surówki są idealnym dodatkiem do każdego obiadu. Są szybkie i proste w przygotowaniu, a do tego pełne witamin. To też doskonały sposób na urozmaicenie codziennej diety i dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Przygotujecie je z dowolnych sezonowych warzyw, a dzięki różnym sosom zawsze będą smakować inaczej. Moim faworytem jest surówka z kapusty pekińskiej z dodatkiem kukurydzy. Moja mama zawsze robi ją, gdy zjeżdża się cała rodzina. Jest prosta, a każdy się nią zajada. To, że smakuje naprawdę genialnie to zasługa charakterystycznego sosu.

Jak zrobić pyszny sos do surówki z kapusty pekińskiej?

Surówka z kapusty pekińskiej jest naprawdę prosta w przygotowaniu i nie oszukujmy się – nie jest to najbardziej wyszukana potrawa. W prosty sposób możecie jednak sprawić, że wszyscy dosłownie oszaleją na jej punkcie. Sekretem genialnego smaku takiej surówki z kapusty pekińskiej jest charakterystyczny sos, który przygotujecie z kilku składników.

Wystarczy, że zmieszacie ze sobą jogurt grecki, dodacie trzy łyżeczki musztardy francuskiej i odrobinę soku z cytryny. Całość należy doprawić solą i czarnym pieprzem. Cudownym przełamaniem smaków jest też ostatni składnik, czyli miód. Podczas robienia tego sosu koniecznie go spróbujcie – być może okaże się, że wolicie dodać nieco więcej jakiegoś składnika. Moja mama miesza jedynie kapustę pekińską z kukurydzą, a całość polewa tym właśnie sosem.

Ciekawe pomysły na surówkę z kapusty pekińskiej

Kapusta pekińska to niezwykle uniwersalne warzywo, które doskonale sprawdza się w wielu rodzajach sałatek i surówek. Jej delikatny smak i chrupka konsystencja pozwalają na eksperymentowanie. Możecie przyrządzić klasyczną surówkę z kapusty pekińskiej, dodając starte na tarce jabłko i marchewkę lub nieco bardziej poeksperymentować. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie surówki z kapusty pekińskiej w stylu orientalny. Wystarczy, że dodacie do niej starty imbir i przeciśnięty przez praskę czosnek. Należy też dodać odrobinę octu jabłkowego i oliwy z oliwek, a także startą na tarce marchewkę. Z kapusty pekińskiej możecie również zrobić zdrowe kimchi.

