Kapusta pekińska jest zdrowa. Jeśli zrobisz z niej kimchi, będzie prawdziwym hitem

Kapusta pekińska to warzywo bardzo niskokaloryczne (12 kcal/100 g), nadaje się więc dla osób dbających o linię, bo dodatkowo zawiera błonnik, co sprzyja poczuciu sytości na długo. Zawiera też bardzo dużo wspomagającej odporność witaminy C, sporo dobrej na wzrok witaminy A oraz kwas foliowy, bardzo ważny dla kobiet w ciąży. Minerały w niej zawarte takie jak potas i wapń wspomagają układ krążenia i kostny. Kapusta pekińska należy do grupy warzyw krzyżowych, podobnie jak brokuły czy kalafior i tak jak wszystkie warzywa z tej grupy zawiera wiele cennych związków bioaktywnych w tym glukozynolany, wykazujące działanie przeciwzapalne i antynowotworowe.

Wpływ kapusty pekińskiej na organizm

przeciwdziała rozwojowi niektórych nowotworów,

zwalcza patogeny chorobotwórcze w tym wirusy, grzyby i bakterie,

wzmacnia odporność organizmu,

wspomaga układ krążenia,

działa przeciwzapalnie,

obniża ciśnienie krwi,

wspomaga trawienie,

korzystnie wpływa na stan kości i ogranicza ryzyko osteoporozy.

Kto nie powinien jeść kimchi?

Spożywanie dużych ilości warzyw kapustnych, może mieć negatywny wpływ na pracę tarczycy, ponieważ zawarta w kapuście goitryna zaburza wchłanianie jodu przez organizm. Osoby cierpiące na zapalenie tarczycy lub jej niedoczynność powinny spożywać warzywa krzyżowe z umiarem.

Spożywanie kiszonek jest korzystne dla zdrowia jelit

W chwili, gdy z kapusty pekińskiej zrobimy kimchi, pojawiają się w niej dobre bakterie ze szczepu Lactobacillus, obecne np. w jogurcie, nazywane probiotykami. Spożywanie sfermentowanej żywności zawierającej probiotyki pomaga w utrzymaniu zdrowej flory jelitowej i poprawia trawienie. Dodatkowo liczne badania wykazały, że probiotyki, regularnie spożywane, mogą chronić przed rozwojem niektórych nowotworów oraz wspomagać odporność.

Spróbuj zrobić domowe kimchi

Przepis: Kimchi Kiszona kapusta pekińska Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wietnamska Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 24 godz. Liczba porcji 20 Składniki 3 główki kapusty pekińskiej- ok. 3 kg

1 duża cebula

1 jabłko

1 gruszka

pół główki czosnku

kawałek obranego imbiru (3 cm)

6 łyżek papryki gochugaru (dostępne w specjalistycznych sklepach)

1 łyżka cukru

2 łyżki mąki ryżowej

¼ szklanki sosu rybnego lub sojowego

½ szklanki soli Sposób przygotowania Przygotuj kapustęKapustę oczyść i przekrój wzdłuż na 4 części, a następnie pokrój na kawałki szerokości ok. 2 cm. Wrzuć do dużego naczynia z zimną wodą na 15 minut, a następnie odcedź. Następnie kapustę należy posolić, zużywając na to pół szklanki soli, wymieszać i odstawić na ok. 90 minut. Przygotuj sosZagotuj szklankę wody, cukier i mąkę ryżową cały czas mieszając. Gdy powstanie kleik ryżowy odstaw go z ognia. W blenderze zmiksuj cebulę, czosnek i imbir z dodatkiem sosu rybnego lub sojowego. Wymieszaj rozdrobnione warzywa, kleik ryżowy i dodaj paprykę gochugaru. Jabłko i gruszkę pokrój na małe kawałeczki i dodaj do mieszanki. Przygotuj kimchiKapustę dokładnie umyj w zimnej wodzie, aby pozbyć się nadmiaru soli, delikatnie odciśnij. Wymieszaj bardzo dokładnie kapustę z kleikiem, łopatką lub rękami w rękawiczkach jednorazowych. Przełóż do szklanych lub ceramicznych słoików, uciśnij, zostawiając miejsce na sok powstały w wyniku fermentacji. Kiszenie kimchiZostaw kimchi na blacie kuchennym na 2 doby. Po tym czasie ponownie uciśnij, aby kapusta znalazła się pod warstwą soku, przełóż do lodówki. Kimchi można jeść już po kilku dniach, a w lodówce może być przechowywane nawet kilka miesięcy.

