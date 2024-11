Te produkty z Biedronki pomogą ci skutecznie schudnąć. Dietetyk radzi, co wybrać

Jakie produkty najlepiej sprawdzają się podczas odchudzania? Te, które zapewniają poczucie sytości, a jednocześnie nie dostarczają organizmowi „pustych kalorii”, które nie mają żadnej wartości odżywczej. Często jednak trudno wcielić teorię w życie i inwestować w dobre artykuły spożywcze. Towarów na rynku jest bardzo dużo, a w natłoku codziennych obowiązków nie mamy zwykle czasu na dokonywanie starannej selekcji i oddzielanie przysłowiowych ziaren od plew. Z pomocą przychodzi dr Michał Wrzosek. Dietetyk w jednym z ostatnich nagrań udostępnionych w sieci wskazał, co kupować, by ułatwić sobie zrzucanie nadprogramowych kilogramów i szybciej zyskać szczupłą sylwetkę. Wybiera się przy tym do Biedronki, czyli tam, gdzie zaopatruje się spora część Polaków. Zobacz, co znalazło się na jego liście.

Jakie produkty z Biedronki mogą wspomóc odchudzanie?

Doktor Michał Wrzosek radzi, by wybierać produkty, które mają mało kalorii i dużo błonnika oraz białka przy jak największej objętości. To właśnie dwa wskazane makroskładniki zapewniają uczucie sytości po posiłku. W koszyku zakupowym eksperta znalazły się następujące artykuły spożywcze:

Kapusta kiszona – sto gramów dostarcza tylko 15 kcal. Zawiera bakterie mlekowe, które wpływają korzystnie na układ pokarmowy i usprawniają pracę jelit. Jest świetnym dodatkiem do mięs i ryb.

Kiełki – mają wiele witamin i mikroelementów (potas, wapń, żelazo, selen, cynk, fosfor), a także sporo błonnika. Mogą wzbogacić smak kanapek i różnego rodzaju sałatek.

Chude produkty mleczne – są bogate w białko i wapń, które odgrywają ważną rolę w procesie odchudzania. Warto sięgać m.in. po półtłusty twaróg, serek wiejski, jogurt typu skyr czy kefir.

Ryby wędzone – w ograniczonych ilościach ze względu na dużą ilość soli (na przykład łosoś czy makrela). Dzięki nim można szybko zaspokoić głód bez konieczności gotowania. Trzeba jednak pamiętać, że najzdrowszym wyborem są ryby świeże.

Biała fasola typu jaś – syci na długo i stabilizuje poziom cukru we krwi, co pozwala zahamować nadmierny apetyt (podobnie działają inne nasiona roślin strączkowych).

Makarony i kasze pełnoziarniste – również zapobiegają podjadaniu, dzięki czemu ułatwiają zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Jajka – warto spożywać je zwłaszcza na śniadanie. Przeprowadzone badania dowodzą, że zaspokajają głód na długo i pozwalają ograniczyć spożycie kalorii w ciągu dnia.

Płatki owsiane – są doskonałą „bazą” różnych potraw i źródłem błonnika,

Warzywa i owoce – warto sięgać po awokado, ziemniaki, jagody, borówki, maliny itp. Gwarantują długie uczucie sytości. Wykazują też silne właściwości antyoksydacyjne. Spowalniają starzenie i usprawniają trawienie.

Do redukcyjnej diety można włączyć również orzechy (w ograniczonych ilościach) chude wędliny z dużą zawartością mięsa, a także pierś z kurczaka czy indyka. Nie należy zapominać o nawodnieniu organizmu. Najlepiej sprawdzi się woda i czarna kawa bez cukru i innych substancji słodzących.

Jakich produktów lepiej nie kupować podczas odchudzania?

Najgorszym wyborem podczas odchudzania będą oczywiście wysoce przetworzone przekąski, słodycze czy gotowe wyroby garmażeryjne. Należy unikać również kolorowych napojów czy kaw typu 3 w 1. Warto jednak pamiętać, by nie stosować restrykcyjnych zakazów żywieniowych, bo może to przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Zjedzenie od czasu do czasu czegoś niezdrowego nie spowoduje, że nagle przybierzemy na wadze. Trzeba mieć tylko nad tym kontrolę i pilnować, by tego rodzaju produkty nie zagościły w naszym menu na stałe.

