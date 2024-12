Ranking wędlin z Biedronki okiem dietetyka. Tych wyrobów unikaj jak ognia

Wędliny dostarczają białka i innych składników odżywczych. Niestety sklepowe wyroby bardzo często są naszpikowane różnymi sztucznymi dodatkami. na przykład barwnikami, wzmacniaczami smaku czy konserwantami. Jak odróżnić dobre produkty od złych? Czym kierować się podczas dokonywania wyboru? Co wkładać do koszyka, a czego bezwzględnie unikać? Na te wszystkie pytania w jednym ze swoich nagrań odpowiada dietetyk dr Michał Wrzosek. Specjalista tworzy ranking wędlin dostępnych w Biedronce. Dzięki niemu można zaoszczędzić sporo czasu na zakupach, a jednocześnie uniknąć nietrafionych decyzji, które poważnie szkodzą zdrowiu.

Najgorsze wędliny w Biedronce

Doktor Michał Wrzosek zdecydowanie odradza zakup mielonki tyrolskiej. Produkt zawiera tylko 68 procent mięsa. Pozostałą część składu stanowi woda połączona z różnymi sztucznymi dodatkami, takimi jak stabilizatory czy konserwanty. Co więcej, wyrób dostarcza też sporych ilości tłuszczu. Porcja o wadze 100 g zawiera aż 16 gramów tego składnika i zaledwie 12 gramów białka.

Drugie miejsce w rankingu najgorszych wędlin w Biedronce stworzonym przez eksperta zajmuje polędwica drobiowa. Ma co prawda w swoim składzie więcej mięsa, bo 75 procent, ale zawiera też sporo zbędnych substancji, które spożywane w nadmiarze mogą sprzyjać powstawaniu wielu problemów zdrowotnych (cukrzycy, otyłości, nadciśnienia tętniczego itp.). Chodzi między innymi o glukozę, syrop glukozowy czy skrobię modyfikowaną. „Mało mięsa, dużo dodatków, mało białka. Nie polecam” – podsumowuje specjalista.

Na trzeciej pozycji najgorszych wędlin plasuje się polędwica sopocka. Ma 83 procent mięsa, sporo białka (18 g na 100 gramów), ale zawiera też dużo dodatków, na przykład glutaminian sodu. Jego nadmiar może prowadzić do wystąpienia dolegliwości gastrycznych, a także innych nieprzyjemnych objawów, takich jak zawroty głowy czy osłabienie. Bezpieczna dawka to 30 mg na kilogram masy ciała.

Jakie są najlepsze wędliny w Biedronce?

Dietetyk Michał Wrzosek radzi, by sięgać po szynkę delikatesową z kurczaka. Nie zawiera glutaminianu sodu i ma w swoim składzie aż 91 procent mięsa. Jeszcze lepszym wyborem będzie pierś pieczona z kurczaka, bo znajdziemy w niej aż 98 procent mięsa. W zestawieniu najlepszych wędlin z Biedronki wygrywa natomiast polędwica sądecka. Do przygotowania stugramowej porcji wykorzystano 123 gramy mięsa. W dodatku zawiera ona 127 g białka i tylko 1,8 grama soli. Jej jedynym minusem jest obecność azotynu sodu w składzie. Warto jednak pamiętać, że ten dodatek do żywności jest dopuszczony do użytku, a co za tym idzie bezpieczny, jeśli spożywamy go w umiarkowanych ilościach. Nie należy też zapominać o jeszcze jednej ważnej kwestii – im więcej w składzie mięsa, tym mniej miejsca na wszystkie inne zbędne substancje. W tym przypadku ich ilość jest więc minimalna.

