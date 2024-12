Tanie i dobre masło teraz w Biedronce i Lidlu. Jedna oferta jest lepsza, ale trzeba się spieszyć

Biedronka i Lidl od dawna walczą o klientów. Starają się skusić klientów, organizując promocje na masło. Z dobrym skutkiem. Ceny tłuszczu na rynku wciąż rosną, więc każda obniżka od razu przyciąga uwagę konsumentów. Nie inaczej jest w tym tygodniu. Sprawdziliśmy, gdzie najlepiej zrobić zakupy, by naprawdę zaoszczędzić na maśle.

Lid rozdaje dobre masło za darmo, ale jest „haczyk”

Promocja „2+1 gratis” dotyczy masła ekstra marki Łaciate (82 procent). By zaoszczędzić, musisz włożyć do koszyka trzy kostki tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów. Jedna sztuka to koszt 9 złotych i 49 groszy. Przy kasie musisz więc wydać niemal 19 złotych. Jeśli podzielimy kwotę na trzy okaże się, że jedno opakowanie tłuszczu kosztuje 6 złotych i 32 grosze. Oszczędzisz więc nieco ponad 30 procent. Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit: jedno opakowanie gratis na kupon.

Biedronka „ścina” ceny masła i wygrywa z Lidlem

Promocja jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka i obejmuje masło ekstra Mleczna Dolina (82 procent). Najwięcej na zakupie tłuszczu zyskają posiadacze dedykowanej aplikacji. Za jedną kostkę zapłacą bowiem 4 złote i 99 groszy. Regularna cena wynosi 8 złotych i 49 groszy. Oznacza to obniżkę rzędu 41 procent. Właściciele karty mogą liczyć na mniejszy rabat wysokości 29 procent. Oni za jedną sztukę masła zapłacą niespełna 6 złotych. Limit łączny w okresie promocji to 2 opakowania na konto Moja Biedronka.

Kiedy tanie masło w Biedronce i Lidlu?

Obie sieci organizują promocje na masło w ten sam dzień. Akcje zaczynają się i kończą w poniedziałek, 2 grudnia 2024 roku. Masz więc niewiele czasu na podjęcie decyzji. Lepiej się pośpieszyć. Pamiętaj, że zakupionych produktów nie musisz wykorzystywać od razu. Zapas tłuszczu możesz przechować w zamrażarce (nie dłużej jednak niż 6 miesięcy). Nie zapomnij, by wcześniej go poporcjować. Dzięki temu proces rozmrażania przebiegnie znaczniej i szybciej.

