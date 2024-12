To najgorsze owoce z możliwych, a Polacy masowo je kupują. Są „kaloryczną bombą” pełną cukru

Włączając owoce do naszej codziennej diety, dbamy o swoje zdrowie. Są one cennym źródłem witamin i minerałów. Warto spożywać owoce sezonowe, ponieważ są one najbardziej wartościowe pod względem odżywczym i pełne smaku. W zimie często jednak sięgamy po owoce w syropie – można wykorzystać je w kuchni na wiele sposobów, na przykład jako ozdobę do deserów. Wyglądają one niezwykle apetycznie i kuszą ze sklepowych półek. Czy powinniśmy jednak się nimi zajadać?

To najgorsze owoce z możliwych

Owoce w syropie są naprawdę smaczne, a do tego są bardzo wygodną alternatywą dla świeżych owoców. Pojawia się jednak pytanie, czy są one zdrowe. Z jednej strony, owoce w syropie zachowują część witamin i minerałów zawartych w świeżych owocach. Są też dobrym źródłem błonnika, który korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Jednak jest też druga strona medalu – proces konserwowania owoców w syropie wiąże się z dodawaniem cukru, który znacznie zwiększa kaloryczność produktu. W skład takiego produktu często wchodzi też syrop glukozowo-fruktozowy, który negatywnie działa na nasz organizm, między innymi na pracę wątroby czy poziom cholesterolu. Dodatkowo, jak wiadomo, nadmierne spożywanie cukru może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, cukrzyca czy próchnica.

Jakie owoce najlepiej wybierać?

Najlepsze są świeże owoce sezonowe, jednak czasami nie mamy możliwości, by po nie sięgnąć. Wtedy wybieramy różne alternatywy – owoce suszone, kandyzowane lub właśnie te w syropie. Jeśli zdecydujecie się na spożywanie tych ostatnich, warto wybierać produkty z mniejszą ilością cukru i spożywać je z umiarem. Wiele firm rezygnuje już też z dodawania do takich produktów syropu glukozowo-fruktozowego. Można znaleźć też takie, które nie zawierają w swoim składzie cukru. Bardzo ważne jest więc wyrobienie sobie nawyku czytania etykiet na kupowanych przez nas produktach. Pamiętajcie jednak, że lepiej byłoby sięgać po świeże owoce. Dobrym wyborem są też owoce mrożone, które nie zawierają dodatkowego cukru.

