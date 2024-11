Polacy nagminnie dosypują to do kawy. Ten dodatek jest stokroć gorszy niż cukier

Eksperci odradzają dosypywanie cukru do kawy. Jego nadmiar w diecie sprzyja bowiem występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca, zaburzenia hormonalne czy otyłość. Okazuje się jednak, że nie tylko tego składnika w „małej czarnej” należy się wystrzegać. Inny dodatek jeszcze gorzej wpływa na organizm. Włączanie go do diety to działanie na szkodę własnego zdrowia. Sprawdź, czego unikać.

Ten dodatek do kawy jest gorszy niż cukier

Śmietanka w proszku często gości w kawie jako zamiennik tradycyjnego mleka krowiego lub roślinnego. Dodawanie jej do „małej czarnej” to jednak duży błąd. Ten produkt nie ma praktycznie żadnej wartości odżywczej. Można w nim natomiast znaleźć mnóstwo „pustych kalorii”. Jedna porcja śmietanki o wadze 100 gramów dostarcza niespełna 530 kcal. Dla porównania ta sama ilość cukru ma około 400 kcal.

Wysoka kaloryczność to niejedyny zarzut kierowany w stronę śmietanki w proszku. Produkt ma w swoim składzie cukier, a także nierzadko syrop glukozowo-fruktozowy. W sklepowych wyrobach nie brakuje także różnych innych niepotrzebnych dodatków, emulgatorów, barwników i konserwantów. Nadmierne spożycie tego typu dodatków może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne i doprowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi i zaburzeń trawienia.

Wiele śmietanek w proszku zawiera również utwardzony olej palmowy, który jest źródłem groźnych tłuszczów typu trans, które mogą zrujnować organizm. Niszczą komórki tkanek. Zmniejszają elastyczność ścian naczyń krwionośnych, a w rezultacie zwiększają ryzyko wystąpienia miażdżycy, udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego. Pogarszają też funkcje poznawcze i sprzyjają powstawaniu stresu oksydacyjnego. Z tym stanem mamy do czynienia w momencie, gdy wolne rodniki mają liczebną przewagę nad antyoksydantami. Ich nadmierna aktywność przyspiesza starzenie. Jest też czynnikiem prozapalnym i kancerogennym. Może prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych.

Co dodawać do kawy zamiast śmietanki w proszku i cukru?

Warto postawić między innymi na cynamon czy kardamon. Te przyprawy – w przeciwieństwie do cukru czy śmietanki w proszku – usprawniają pracę układu pokarmowego. Przyspieszają trawienie, a w konsekwencji ułatwiają redukcję masy ciała, zapobiegając tyciu. Jednocześnie wykazują silny potencjał antyoksydacyjny (zwalczają nadmiar wolnych rodników).

