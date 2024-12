Polacy nagminnie kupują te jajka, a powinni omijać je szerokim łukiem. Jest ważna przyczyna

Jajka jemy niezwykle często. Są bardzo wszechstronnym produktem, ponieważ możemy z nich przyrządzić jajecznicę, omlet, ugotować na twardo lub na miękko. Dodajemy je również do ciasta i przeróżnych deserów. Możemy przygotować z nich też pyszną sałatkę, dodać do zapiekanki. Dzięki wysokiej zawartości białka, witamin i minerałów, jajka wspierają naszą odporność i pomagają w budowaniu mięśni. To idealny składnik każdej zdrowej diety. Kupując jajka, warto jednak zwracać uwagę na to, jakie dokładnie wybieramy. Okazuje się, że niektóre lepiej po prostu omijać w sklepie.

Jakie jajka są najlepsze?

Jajka na opakowaniu mają specjalne oznaczenia, z których możemy wyczytać między innymi konkretny system chowu. „Zerówki” to jajka z produkcji ekologicznej, „jedynki” to jajka z wolnego wybiegu, a „dwójki” to jajka z chowu ściółkowego. Z kolei jajka z symbolem „trójki” to jajka z chowu klatkowego (co oznacza, że kury spędzają życie w klatce). Wybór konkretnych jajek jest nie tylko powiązany z ich ceną czy wspieraniem etycznego sposobu chowu kur (lub nie). Okazuje się bowiem, że sposób chowu kur wpływa na pewne aspekty jakości jajek.

Z badań naukowych wynika, że wartość odżywcza jaj jest uzależniona od sposobu chowu kur – poinformowała Aleksandra Wedziuk-Reszka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w rozmowie z „Wprost”.

Jajka, które pochodzą od kur z wolnego wybiegu, zawierają więcej białka w porównaniu z tym z chowu ściółkowego. Sposób chowu kur ma też istotny wpływ na zawartość witamin i składników mineralnych.

Jakich jajek lepiej nie kupować?

Na skład jajek ma wpływ między innymi dieta kur. Kury z wolnego wybiegu mają więcej możliwości ruchu, mogą przebywać na świeżym powietrzu i naturalnie poszukiwać pożywienia. To wpływa na ich ogólny stan zdrowia i może przełożyć się na skład niektórych składników odżywczych w jajkach, takich jak na przykład zawartość konkretnych witamin.

I choć w kontekście wartości zdrowotnej takich jajek nie ma aż tak dużych różnic, to głównym argumentem, by nie kupować jajek z chowu klatkowego, jest troska o dobrostan zwierząt. Kury w klatkach często żyją w warunkach, które są uważane za niehumanitarne.

