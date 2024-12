Nasze babcie nagminnie sięgały po tę „królową herbatek”. To polska recepta na długowieczność

Nasze babcie sięgały po „królową herbatek”, by wzmocnić odporność i poprawić kondycję skóry. Napój powstawał z dwóch prostych i łatwo dostępnych składników. Z czasem „mikstura” odeszła w zapomnienie. Dziś z wolna wraca do łask. O jej cennych właściwościach coraz częściej przypominają dietetycy. Jednym z nich jest dr Bartek Kulczyński. Ekspert jest wykładowcą akademickim. Prowadzi też własną praktykę i pomaga pacjentom w zmianie nawyków żywieniowych. Swoją wiedzą dzieli się również w sieci.

Czym jest „królowa herbatek” ?

„Królową herbatek” doktor Bartek Kulczyński nazwał napar z czystka. Czystek to roślina pochodząca z basenu Morza Śródziemnego, ale można go spotkać również na naszych rodzimych terenach. W Polsce rośnie głównie czystek szary (siwy). Tworzy zwarte krzewy i osiąga nawet 1,5 metra wysokości. Nad Wisłą uprawia się go głównie w celach dekoracyjnych. Jest świetną ozdobą ogrodowych rabat i domowych przestrzeni. Niewiele osób wie, że z liści i pędów czystka szarego można zrobić drogocenny napar. „Bazę” potrzebną do zaparzenia napoju można też kupić w sklepach ze zdrową żywnością – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Paczka czystka o wadze 200 gramów kosztuje średnio od 7 do 12 złotych.

Dlaczego napar z czystka to „królowa herbatek” ?

Napar z czystka jest prawdziwą „bombą” związków aktywnych, które wywierają pozytywny wpływ na organizm. Zawiera między innymi kwas fenolowy, terflawinę, mirycytrynę oraz punikalaginę. Wykazują one silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują wolne rodniki, redukują stany zapalne, chronią komórki przed uszkodzeniami, poprawiają stan włosów, skóry i paznokci, a także opóźniają procesy starzenia. Działają przeciwbakteryjnie oraz przeciwwirusowo, dzięki czemu wzmacniają odporność. W efekcie zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji i wielu różnych chorób.

Dowiedziono – jak zauważa dr Bartek Kulczyński – że regularne picie naparu z czystka wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego. Obniża poziom „złego cholesterolu”, a jednocześnie zwiększa stężenie „dobrej” frakcji HDL. To lipoproteiny, które minimalizują prawdopodobieństwo rozwoju miażdżycy, a także zawału serca czy udaru mózgu. Schorzenia te są uznawane za jedne z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów.

Ciekawą informacją jest też to, że czystek ma działanie gastroprotekcyjne, czyli działa ochronnie na żołądek. Tu dysponujemy szeregiem doświadczeń, które pokazały, że stosowanie go pozwala zahamować rozwój Helicobacter pylori, czyli bakterii odpowiedzialnej za wrzody żołądka. I – co więcej – poprzez korzystny wpływ na ukrwienie błony śluzowej żołądka czystek pozwala złagodzić wrzody – zaznacza ekspert.

Napar z czystka może pomóc również w uporaniu się z różnymi dolegliwościami gastrycznymi, takimi jak na przykład bóle brzucha czy niestrawność.

Jak przygotować napar z czystka?

Zrobienie herbatki z czystka jest bardzo proste. Doktor Bartek Kulczyński radzi, by jedną łyżeczkę suszu zalać szklanką gorącej wody i zaparzać pod przykryciem przez około 20 minut. Potem napój wystarczy przecedzić. Można go pić 2-3 razy dziennie (jedna porcja to około 200 ml). Na napar powinny uważać kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią.

