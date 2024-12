Przez ten błąd śledzie są gorzkie. Przeczytaj, jak zrobić najlepszą rybę na święta i zachwyć wszystkich

Śledzie to tradycyjne danie wigilijne, które od lat gości na naszych stołach. Można je przygotować na różne sposoby – w oleju, śmietanie, occie. Ten przysmak możecie podawać też w formie sałatki. Czasami zdarza się jednak, że śledzie mają dziwny smak – można wyczuć w nich nieprzyjemną gorycz. Przyczyna tego jest banalnie prosta i wynika z dość powszechnego błędu.

Błąd podczas robienia śledzi

Jednym z podstawowych błędów, przez który śledzie nie wychodzą tak smaczne, jak powinny, jest dodanie do ryby cebuli, która nie została wcześniej zblanszowana. W konsekwencji takie świeże warzywo nada śledziom gorzkiego posmaku. Sprawi więc, że po prostu będą niesmaczne.

Co więc należy zrobić, żeby każdy zajadał się śledziami przy wigilijnym i świątecznym stole? Wystarczy, że będziecie zalewać przez kilkadziesiąt sekund pokrojoną cebulę wrzątkiem, zanim dodacie ją do ryby. Dzięki temu związki siarki zawarte w cebuli zostaną wygotowane, a warzywo nabierze miękkości oraz delikatnej słodyczy. Dzięki temu później cała potrawa ze śledziem będzie smaczna.

O czym jeszcze pamiętać, przygotowując śledzie?

Ważne jest również, by na samym początku wymoczyć śledzie. Możecie to zrobić na przykład w wodzie – nie róbcie jednak tego zbyt długo, wystarczą około cztery godziny. Drugą dobrą metodą jest wymoczenie tych ryb w mleku – wtedy wystarczą około dwie godziny moczenia ryb. Pamiętajcie jednak, że niezależnie, w czym je moczycie – śledzie powinny być zimne. W przeciwnym razie źle wpłynie to na jakość dania. Żeby przygotować naprawdę smaczne śledzie, ważna jest również odpowiednia baza w postaci ryb – muszą być one świeże i dobrej jakości. Kupując śledzie, starajcie się wybierać te na wagę – będziecie je mogli wtedy obejrzeć (w przeciwieństwie do tych pakowanych). Unikajcie żółtych śledzi i tych o prawie całkowicie białej barwie. Koniecznie sprawdźcie też nasz poradnik – po jakim czasie śledzie stają się oślizgłe – ta wiedza uchroni was przed zatruciem się nimi.

