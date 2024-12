Polacy zajadają się owadami na co dzień, choć nie mają o tym pojęcia. Jak trafiają do naszego menu?

Czy jesz owady? Na to pytanie zdecydowana większość Polaków odpowiedziałaby przecząco. A jednak spora część osób włącza je do swojej codziennej diety, nawet o tym nie wiedząc. Nie poświęcamy bowiem zbyt wiele czasu na czytanie etykiet nabywanych towarów. To duży błąd. Zobacz, gdzie kryją się owady w naszym pożywieniu.

Owady w codziennej diecie Polaków – jak to możliwe?

Do wielu produktów spożywczych owady są dodawane w postaci barwnika. Chodzi o koszenilę. Można ją znaleźć w składzie wielu produktów spożywczych również pod takimi nazwami jak na przykład kwas karminowy, karmina czy E120. Związek ten nadaje żywności czerwony kolor. Pozyskuje się go z wysuszonych i zmielonych owadów – czerwców kaktusowych (Dactylopius coccus). Należą one do rzędu pluskwiaków i występują głównie na terenach Ameryki Południowej. By powstał kilogram tego odzwierzęcego barwnika, potrzeba średnio aż 155 tysięcy owadów.

W jakich produktach znajduje się koszenila?

Barwnik pozyskiwany z owadów można znaleźć w wielu artykułach spożywczych, które na co dzień trafiają do koszyków zakupowych Polaków. Chodzi między innymi o takie produkty jak: jogurty, lody, cukierki, gotowe polewy do ciast, słodkie wypieki, soki i syropy owocowe, napoje gazowane, przyprawy i marynaty do mięs czy przetwory mięsne (na przykład wędliny, kiełbasy, pasztety itp.). Koszenila jest również powszechnie wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz tekstylnym. Stosuje się go przy produkcji cieni do powiek i szminek. Służy również do barwienia tkanin, a także niektórych leków.

Czy koszenila jest bezpieczna dla zdrowia?

Koszenila, spożywana w nadmiarze, może wywierać negatywny wpływ na zdrowie i wywoływać różne reakcje alergiczne, a co za tym idzie wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak na przykład wysypka, świąd skóry, bóle brzucha, nudności, a nawet duszności czy skurcz oskrzeli. W skrajnych przypadkach spożycie koszenili przez osoby uczulone może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.

