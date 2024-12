Stulatkowie sięgają po niego, by mieć zdrową wątrobę. To jeden z elementów recepty na długowieczność

Wątroba pełni wiele ważnych funkcji. Bierze czynny udział w metabolizmie białek i węglowodanów. Magazynuje witaminy i minerały. W dodatku oczyszcza organizm z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Ich obecność zaburza pracę narządów, sprzyja namnażaniu się wolnych rodników i powstawaniu stanów zapalnych, które przyspieszają procesy starzenia. Dlatego warto o nią zadbać, pójść śladem stulatków z Sardynii i włączyć do diety pewien zapomniany, choć niezwykle cenny napar.

Recepta stulatków na zdrową wątrobę

Sekretnym składnikiem diety stulatków z Sardynii (i nie tylko) jest napar na bazie ostropestu plamistego. Ta roślina ma zbawienny wpływ na wątrobę. Zawiera bowiem sylimarynę, która wykazuje działanie hepatoprotekcyjne. Chroni komórki wątroby (hepatocyty) przed uszkodzeniem. Jednocześnie wspomaga ich regenerację i ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn. W dodatku obniża poziom „złego cholesterolu”. Redukuje stany zapalne i hamuje procesy zwłóknienia narządu.

Jakie inne właściwości ma napar z ostropestu?

Napar z ostropestu jest również źródłem przeciwutleniaczy. Związki te neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników, a tym samym spowalniają procesy starzenia się tkanek. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, które przyczyniają się do przedwczesnego zgonu. Chodzi między innymi o nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, cukrzycę, zawał serca, udar mózgu, schorzenia neurodegeneracyjne czy choroby nowotworowe.

Jak przygotować napar z ostropestu?

Wystarczy zalać łyżeczkę mielonych ziaren ostropestu szklanką gorącej (ale nie wrzącej) wody i zaparzać całość pod przykryciem przez około 10-15 minut. Po tym czasie napar warto odcedzić. Można go pić nawet dwa razy dziennie. Zaleca się, by stosować „miksturę” przez co najmniej 2-3 tygodnie (lub dłużej). Przeciwskazaniem do jej przyjmowania jest ciąża, okres karmienia piersią oraz alergia na ostropest plamisty. Naparu nie należy również serwować dzieciom poniżej 12 roku życia.

