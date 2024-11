Stulatkowie z „krainy długowieczności” jedzą ją na potęgę. To prosta recepta na długie i zdrowe życie

Miano „krainy nieśmiertelności” zyskała Okinawa. To malownicza japońska wyspa, której mieszkańcy często dożywają ponad stu lat. A większość z nich w wieku stu lat samodzielnie funkcjonuje. Zapytani, na czym polega sekret długowieczności, zgodnie wskazują na dietę. To właśnie ona pozwala im utrzymać ciało i umysł w świetnej kondycji do późnej starości. Jej kluczowym elementem jest natomiast pewna niepozorna zupa o wdzięcznej nazwie miso. Syci, świetnie smakuje i dostarcza organizmowi wielu składników odżywczych. Bez trudu zrobisz ten przysmak w domu. Wszystkie produkty potrzebne do jego przyrządzenia znajdziesz w sklepach stacjonarnych lub internetowych z japońską żywnością. Ich koszt to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych.

Jak zrobić japońską „zupę długowieczności”?

Bazą tego przysmaku jest pasta miso. To połączenie dwóch rozgotowanych produktów – soi oraz ryżu (rzadziej pszenicy, prosa, jęczmienia lub kukurydzy). Ten „duet” uzupełnia się o sól oraz specjalny szczep drożdży koji. Następnie mieszankę ubija się w beczkach, gdzie leżakuje przez minimum 6 miesięcy. W tym czasie ulega fermentacji. Gotowy wyrób ma gęstą konsystencję i bogaty smak. Może mieć różną barwę – poczynając od beżu, poprzez żółć, a na czerwieni i brązie kończąc. Wszystko zależy od rodzaju składników użytych do jej przyrządzenia.

Przepis: Japońska „zupa długowieczności” Miso to japońska recepta na długowieczność. Musisz wypróbować ten przepis. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki Na bulion: 500 ml wody

2 kawałki suszonych, ciętych wodorostów Kombu

1-2 łyżeczki suszonych płatków tuńczyka (opcjonalnie) Na zupę: 150 g tofu

2-3 łyżki pasty miso

1 łyżka pociętych suszonych wodorostów Wakame Sposób przygotowania Szykowanie bulionu dashiWlej wodę do garnka i wrzuć wodorosty Kombu. Gdy woda zacznie się gotować, odczekaj dwie minuty i wyłów je. Następnie dodaj do garnka płatki tuńczyka. Przykryj garnek pokrywką i gotuj całość przez 3 minuty. Potem usuń tuńczyka. Gotowane zupyDo lekko gotującego się bulionu (na minimalnej mocy palnika) dodaj pocięte wodorosty Wakame. Gotuj je około 3 minut do momentu aż będą miękkie. Zdejmij zupę z palnika. Dodaj pastę miso i pokrojone w kostkę tofu. Podawanie zupyZupę możesz posypać sezamem

Rada: Zupę możesz przygotować na samym wrzątku, ale nie będzie tak aromatyczna. Do zupy możesz dodać również grzyby.

Dlaczego miso to „zupa długowieczności”?

Zupa miso to obowiązkowy element w diecie Japończyków. W Kraju Kwitnącej Wiśni jada się ją bardzo często. Zresztą nie bez powodu. Przysmak ma wiele cennych właściwości. Zawarte w nim związki zwalczają szkodliwą aktywność wolnych rodników, łagodzą stany zapalne, opóźniają procesy starzenia i chronią przed infekcjami. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zawał serca czy udar mózgu.

Zupa miso dobrze wpływa również na układ pokarmowy. Dostarcza błonnika, który przedłuża uczucie sytości po posiłku, a jednocześnie usprawnia przemianę materii. W efekcie sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a to z kolei pozwala na zachowanie dobrej kondycji stawów, kości i całego organizmu. Jak wiadomo otyłość przyczynia się do powstawania całej gamy problemów zdrowotnych – poczynając od zaburzeń lipidowych, poprzez osteoporozę, a na chorobach nowotworowych kończąc.

