Ten tłuszcz był hitem PRL-u. Dietetyk: chroni przed miażdżycą i nadciśnieniem

W PRL-u Polacy bardzo często sięgali po smalec z gęsi. Gościł on nie tylko na stołach, ale też w domowej apteczce. Nacierano nim plecy i klatkę piersiową podczas przeziębienia, by złagodzić objawy infekcji i wspomóc organizm w walce z drobnoustrojami. O tej praktyce kilka lat temu przypomniała Anna Lewandowska. Trenerka stwierdziła w jednym z opublikowanych postów, że okłady z gęsiego tłuszczu to skuteczny sposób na kaszel. Jej słowa – co warto wyraźnie podkreślić – nie znajdują jednak potwierdzenia w nauce. Dietetycy apelują jednak, by nie rezygnować z używania gęsiego smalcu. Tłuszcz ma bowiem ogromny prozdrowotny potencjał. Trzeba tylko wiedzieć, jak dobrze go wykorzystać.

Jak stosować smalec gęsi?

Smalec z gęsi można śmiało wykorzystywać w kuchni. Tłuszcz ma wysoki punkt dymienia (powyżej 200 stopni Celsjusza). Po podgrzaniu zachowuje swoją strukturę molekularną i nie wydziela toksycznych związków. Nie warto jednak na nim smażyć, bo poddany działaniu wysokiej temperatury, traci cenne związki o wielu prozdrowotnych właściwościach. Chodzi głównie o niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli NNKT. Najlepiej – jak zauważa dietetyk Małgorzata Lenartowicz – spożywać go „na zimno”. Doskonale sprawdza się jako smarowidło do kanapek. Świetnie smakuje zwłaszcza w połączeniu z cebulką, czosnkiem, jabłkiem czy majerankiem.

Jakie właściwości ma smalec gęsi?

Gęsi smalec ma w swoim składzie sporo ważnych związków. Zawiera między innymi wspomniane wcześniej niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), między innymi kwas oleinowy z grupy omega-9, który wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości (jego źródłem na np. oliwa z oliwek, awokado i sezam). Reguluje ciśnienie tętnicze krwi oraz stężenie glukozy w organizmie. Zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę.

Dietetyczka podkreśla, że dzięki zawartości NNKT smalec gęsi obniża poziom cholesterolu, zapobiega zakrzepom, miażdżycy i chorobom układu sercowo-naczyniowego. Co więcej, redukuje stany zapalne w organizmie. Bywa wykorzystywany w leczeniu łuszczycy, egzemy czy atopowego zapalenia skóry.

Jak często jeść smalec z gęsi?

Trzeba pamiętać, że nawet zdrowe składniki diety spożywane w nadmiarze, mogą negatywnie wpłynąć na organizm i zaszkodzić zdrowiu. Dlatego nie należy przesadzać z ilością smalcu gęsiego w jadłospisie. Eksperci zalecają, by nie spożywać więcej niż dwie łyżki tego tłuszczu dziennie. Powinny na niego uważać osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego.

Czytaj też:

Tajemnica pysznego rosołu babci Ani. Dodaj ten składnik, a wyjdzie smaczny jak nigdy wcześniejCzytaj też:

Kilogramy dobrej kawy i cukru bez limitu w Dino. Możesz oszczędzić grubo ponad 25 złotych