Tajemnica pysznego rosołu babci Ani. Dodaj ten składnik, a wyjdzie smaczny jak nigdy wcześniej

Rosół to tradycyjna zupa, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni polskiej. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niego niedzielnego obiadu. Rosół to nie tylko pyszna zupa, ale także danie o wielu właściwościach zdrowotnych. Dzięki długiemu gotowaniu mięsa i warzyw rosół jest bogaty w składniki odżywcze. Dodatkowo taki ciepły bulion działa rozgrzewająco, co jest szczególnie pomocne podczas przeziębień i grypy. Najlepszy rosół zazwyczaj gotują nasze babcie – dla wielu z nas jest to smak dzieciństwa. Ja zapytałam swojej, co jest tajemnicą tak wspaniałego smaku jej zupy.

Sekret pysznego rosołu mojej babci

Okazało się, że moja babcia do swojego rosołu dodaje jeden, tani produkt. Choć nie jest to standardowy składnik tradycyjnego rosołu, to warto dodać odrobinę cukru do zupy, ponieważ idealnie zrównoważy smaki i jeszcze bardziej podbije naturalną słodycz warzyw w rosole, takich jak marchewka czy cebula.

Dodatkowo odrobina cukru sprawi, że czas gotowania rosołu znacznie się skróci – wtedy wystarczy około 1,5 godziny trzymania bulionu na gazie. Co więcej, cukier wpłynie też korzystnie na mięso, które znajduje się w zupie – stanie się ono wtedy idealnie miękkie. Ważny jest jednak moment dodawania cukru do rosołu – zróbcie to wtedy, gdy zbierzecie pierwsze szumowiny z powierzchni zupy.

O czym pamiętać, gotując rosół?

Gotując rosół, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które zapewnią najlepszy smak i aromat. Po pierwsze, należy zacząć od gotowania mięsa w zimnej wodzie – w ten sposób uzyskacie klarowny bulion. Przed dodaniem cebuli do zupy warto ją opalić nad płomieniem albo opiec w piekarniku – w ten sposób smak i aromat potrawy będą jeszcze lepsze. Żeby rosół smakował naprawdę świetnie, ważne jest też zachowanie odpowiednich proporcji składników. Jeżeli jesteście miłośnikami tej zupy, to koniecznie spróbujcie też zrobić nocny rosół z przepisu Tomka Strzelczyka, zachwyci całą rodzinę.

