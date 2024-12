Ten olej zawsze wychwalała moja babcia, która dożyła 100 lat. Piła go na stres i odporność

Oleje roślinne są bogatym źródłem składników odżywczych i mają liczne właściwości prozdrowotne. Olej lniany jest ceniony za wysoką zawartość kwasów omega-3, które wspomagają pracę serca, układu nerwowego i działają przeciwzapalnie. Olej kokosowy ma właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe, a także wspomaga metabolizm. Oliwa z oliwek jest bogata w antyoksydanty, które chronią przed stresem oksydacyjnym, obniżają poziom „złego” cholesterolu i wspierają nasz układ krążenia. Moja babcia zawsze polecała jednak regularne picie oleju z wiesiołka.

Olej z wiesiołka na stres i odporność

Olej z wiesiołka, pozyskiwany z nasion tej rośliny, jest wyjątkowo bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Te niezbędne tłuszcze są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a ich regularne spożywanie wspiera układ odpornościowy, poprawiając zdolność organizmu do obrony przed infekcjami i chorobami. Dodatkowo kwasy tłuszczowe zawarte w oleju z wiesiołka mogą wykazywać działanie przeciwzapalne, co jest istotne w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi, które osłabiają odporność.

Co więcej, regularne spożywanie tego oleju pozytywnie wpływa na nasz nastrój, a także obniża poziom stresu. Kwasy omega-3 wpływają na równowagę neuroprzekaźników w mózgu, co może przyczynić się do poprawy ogólnego samopoczucia.

Na co jeszcze pomaga olej z wiesiołka?

Olej z wiesiołka jest ceniony ze względu na swoje liczne właściwości zdrowotne. Zawiera duże ilości kwasu gamma-linolenowego, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Działa także przeciwzapalnie i może pomóc w redukcji objawów reumatoidalnego zapalenia stawów. Olej z wiesiołka wspiera także układ sercowo-naczyniowy, obniżając poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i wspiera procesy regeneracyjne organizmu. Jest również stosowany w łagodzeniu objawów związanych z zespołem napięcia przedmiesiączkowego oraz w poprawie jakości snu. Co więcej, olej ten jest też bardzo korzystny dla osób, które zmagają się z problemami skórnymi.

Szereg prac naukowych, do których udało mi się dotrzeć, pokazuje, że olej z wiesiołka łagodzi przebieg atopowego zapalenia skóry, a konkretnie zmniejsza on zaczerwienienie i swędzenie, jak również redukuje obrzęki – wyjaśnił dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu.

