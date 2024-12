Woda, mleko i wino idą w odstawkę. Babcia zdradziła mi znacznie lepszy patent na zmiękczenie śledzi

Śledzie to zdrowa ryba, która ma wiele cennych wartości odżywczych. Dostarczają białka, kwasów omega-3, a także witamin oraz mikroelementów (między innymi jodu, miedzi, fosforu i żelaza). Zanim jednak trafią na stół trzeba je odpowiednio przygotować, a przede wszystkim pozbawić nadmiaru soli i nieco zmiękczyć. W tym celu należy je wymoczyć. Ryby zwykle trafiają do wody, mleka lub maślanki. Babcia zdradziła mi jednak, że do „kąpieli” śledzi wykorzystuje zupełnie inny płyn. Większość osób wylewa go do zlewu.

W czym moczyć śledzie?

Moja babcia moczy śledzie w zalewie przygotowanej na bazie wody po ogórkach kiszonych. Dodaje do niej łyżeczkę musztardy i 4 łyżki oleju. Całość miesza i zanurza śledzie w powstałym płynie. „Kąpiel” przynosi rybom wiele rozmaitych korzyści. Zmiękcza je i pozbawia nadmiaru soli. Jednocześnie nadaje im wyjątkowego aromatu. Sprawia też, że zyskują więcej smaku. Sprawia, że stają się delikatniejsze.

Jak długo moczyć śledzie w wodzie po ogórkach kiszonych?

Tak naprawdę wszystko zależy od twoich upodobań i tego, jakie śledzie chcesz uzyskać. Moczenie może trwać od 2 do nawet 12 godzin. Im więcej czasu ryby spędzą w zalewie, tym bardziej zmiękną. Zmieni się też ich smak. Pamiętaj jednak, by zachować umiar i nie przedobrzyć. Zbyt długa „kąpiel” śledzi w soku z ogórków kiszonych lub jakimkolwiek innym płynie przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego. Spowoduje, że ryby zupełnie rozmiękną i nie będą nadawały się do spożycia. Pamiętaj, by osuszyć przysmaki po wyjęciu z zalewy. Możesz to zrobić za pomocą zwykłego, papierowego ręcznika.

Z czym podawać wymoczone śledzie?

Wymoczone śledzie możesz wykorzystać jako składnik sałatki ziemniaczanej. Ryby możesz podać również pod pierzynką złożoną z jabłka, cebuli czy buraków. Ryby świetnie komponują się z sosem śmietankowym, czosnkowym lub pomidorowym. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zrobić tatar ze śledzia.

Czytaj też:

Przez ten błąd śledzie są gorzkie. Przeczytaj, jak zrobić najlepszą rybę na święta i zachwyć wszystkichCzytaj też:

Polacy jedzą te ryby na potęgę nie tylko w święta. Lekarz ostrzega: przysmak może szkodzić zdrowiu