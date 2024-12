Dobre masło za półdarmo i zatrzęsienie „gratisów” . Lidl tnie ceny na koniec tygodnia

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Lidl też rozpoczął odliczanie do świąt. To doskonała okazja do tego, by uzupełnić kuchenne zapasy o dobre i popularne produkty, a jednocześnie odciążyć domowy budżet. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić. czas na zrobienie zakupów jest ograniczony. Sporo ofert obowiązuje tylko przez jeden dzień. Lepiej zapisz te daty, żeby o niczym nie zapomnieć.

Jak dostać dobre masło za pół darmo w Lidlu?

Promocją objęto Masło z Polskiej Mleczarni marki Mlekovita (typ ekstra). Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz kupić trzy kostki tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów, aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować oprogramowanie. Wtedy zostanie naliczony rabat i cena jednego opakowania spadnie do 4 złotych i 49 groszy. Zwykle trzeba za nie zapłacić niemal dwa razy więcej.

Promocja na tanie masło w Lidlu obowiązuje tylko przez jeden dzień. zaczyna się i kończy w sobotę, 21 grudnia 2024 roku. Sieć nałożyła też na klientów limity. Nie możesz kupić więcej niż 3 opakowania tłuszczu na kupon. W przeciwnym razie rabat nie zostanie naliczony.

Ciekawe „gratisy” w Lidlu przed świętami

Lidl przed świętami nie tylko „ścina” ceny popularnych produktów, ale też rozdaje je za darmo. W „gratisie” możesz dostać takie artykuły spożywcze jak na przykład:

Olej rzepakowy marki Kujawski – jeśli kupisz jedną butelkę tłuszczu w cenie 9 złotych i 49 groszy, drugą dostaniesz za darmo. Oferta obowiązuje w niedzielę, 22 grudnia 2024 roku. Limit to dwie sztuki na kupon (w tym jedna gratis).

– jeśli kupisz jedną butelkę tłuszczu w cenie 9 złotych i 49 groszy, drugą dostaniesz za darmo. Oferta obowiązuje w niedzielę, 22 grudnia 2024 roku. Limit to dwie sztuki na kupon (w tym jedna gratis). Majonez klasyczny marki Kania z żółtkami jaj od kur z wolnego wybiegu – kup dwa opakowania produktu o łącznej pojemności 800 mililitrów, a trzecie otrzymasz za darmo. Cena za sztukę wynosi 5,99 zł. Promocja obowiązuje od czwartku do niedzieli (19-22 grudnia 2024 roku). Limit: dwa opakowania gratis na kupon.

– kup dwa opakowania produktu o łącznej pojemności 800 mililitrów, a trzecie otrzymasz za darmo. Cena za sztukę wynosi 5,99 zł. Promocja obowiązuje od czwartku do niedzieli (19-22 grudnia 2024 roku). Limit: dwa opakowania gratis na kupon. Twaróg sernikowy marki Pilos (6%) – włóż do koszyka wiaderko o wadze 1 kilograma, a drugie dostaniesz za darmo. Cena za sztukę to 9 złotych i 99 groszy. Obowiązuje też limit: 2 opakowania gratis na kupon. Promocja zaczyna się w czwartek, a kończy w niedzielę (19-22 grudnia 2024 roku).

Wszystkie wskazane wyżej oferty są skierowane do klientów, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. Oprogramowanie można pobrać ze sklepu internetowego. Nie wymaga to uiszczania żadnych opłat.

