Dobre masło za darmo i cukier tani jak woda. Biegnij do Biedronki, zanim produkty znikną z półek

Na weekendowych zakupach w Biedronce zaoszczędzą członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka. Zyskają posiadacze dedykowanej karty lub aplikacji na telefon. Oprogramowanie możesz pobrać za darmo ze sklepu internetowego, a kartę otrzymasz przy kasie w każdym sklepie sieci. Korzystanie ze wskazanych udogodnień nie wymaga uiszczania żadnych opłat.

Jak skorzystać z oferty na darmowe masło w Biedronce?

Biedronka rozdaje za darmo Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka dwie sztuki wskazanego produktu, trzecią otrzymasz gratis. Promocja trwa przez dwa dni. Zaczyna się w piątek, a kończy w sobotę, 20-21 grudnia 2024 roku. Na ofertę nałożono pewne limity. Jednego dnia nie możesz zdobyć więcej niż trzy kostki tłuszczu. W czasie akcji „2+1 gratis” możesz więc zdobyć 6 opakowań masła o łącznej wadze 1200 gramów.

Nie wiesz, co zrobić z tak dużymi zapasami smarowidła? Najprostszym rozwiązaniem będzie zamrożenie produktów. Warto wcześniej podzielić kostki na mniejsze porcje. Dzięki temu łatwiej i szybciej je potem rozmrozisz. Pamiętaj, by nie trzymać masła w pobliżu produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Nie zapomnij też o jeszcze jednej ważnej kwestii – masło nie może leżeć w zamrażarce bez końca. Najlepiej zużyć je w ciągu sześciu miesięcy (licząc od dnia, w którym zostało zamrożone).

Tani cukier w Biedronce – warunki oferty

Promocja dotyczy produktów czterech popularnych marek – Sweet Family, Diamant, Królewski i Polski Cukier. Za kilogram słodkiej przyprawy zapłacisz 1,69 złotych, czyli 43 procent mniej niż zwykle. Ta cena zaczyna jednak obowiązywać dopiero przy zakupie 5 opakowań. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę paczek, rabat nie zostanie naliczony. Oferta obowiązuje od piątku do soboty (20-21 grudnia 2024 roku). Limit dzienny to 10 kilogramów cukru.

Czytaj też:

Masło po 10 zł to już norma. Zrób je sam z jednego składnika, który masz w lodówceCzytaj też:

Ceny masła biją rekordy! Poznaj 7 tańszych i zdrowszych zamienników, które znajdziesz w każdym sklepie