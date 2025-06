Ekspertka nie miała wątpliwości. Te lody z Lidla to najlepszy wybór nawet, jeśli jesteś na diecie

Żaden słodki przysmak nie smakuje latem tak dobrze, jak lody. Z reguły najlepsze są te zrobione w domu – ze sprawdzonych i znanych składników. Nie każdy może jednak sobie pozwolić na samodzielne przygotowywanie mrożonych deserów. Dlatego chętnie sięgamy po przysmaki z supermarketu. Nie warto jednak sięgać po pierwszy lepszy produkt ze sklepowej lodówki. Nieprzemyślany wybór często odbija się negatywnie na zdrowiu. Na szczęście w asortymencie znanych sieci handlowych znaleźć można też prawdziwe „perełki”, które są pyszne i nie tuczą. Sprawdź, co poleca dietetyczka.

Jakie fit lody z Lidla poleca dietetyczka?

Dietetyczka Zuzanna Zwolińska wybrała się do Lidla w poszukiwaniu najlepszych lodów, jakie ma w swojej ofercie znana sieć supermarketów. Nie musiała długo szukać. Zdaniem ekspertki „strzałem w dziesiątkę” są lody proteinowe Willisch. Poleca wariant o smaku jogurtu z czarną porzeczką. Na ich korzyść przemawia przede wszystkim fakt, że nie zawierają dodanego cukru. Skład jest relatywnie krótki i prosty. Co ciekawe, znajdziemy w nich białko serwatkowe. Dzięki niemu mają znacznie więcej białka niż typowe fit lody. Jedna porcja dostarcza około 5 gramów tego składnika.

Jedna sztuka to 120 kalorii i niecałe 4 gramy cukrów prostych [...] Słodzona jest słodzikami i [...] smakuje obłędnie. Nie jak typowe fit lody [...] Minusem jest cena, bo kosztuje aż 5,99 złotych. Ale jeśli jesteś na diecie i masz ochotę na lody, to te [...] będą bardzo dobrym wyborem – podsumowuje Zuzanna Zwolińska.

Dlaczego lody proteinowe mogą być dobrym wyborem na diecie?

Lody proteinowe – jak już wspomniano – zawierają więcej białka niż standardowe mrożone desery. I to właśnie dlatego dobrze sprawdzają się na diecie. Ten makroskładnik odgrywa istotną rolę w procesie odchudzania. Przedłuża uczucie sytości, hamuje uczucie głodu i zwiększa wydatek energetyczny organizmu, co wiąże się z szybszym spalaniem kalorii. Trzeba jednak pamiętać, że kluczem do skutecznej utraty wagi jest dobrze zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna.

