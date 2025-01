Te masła kosztują krocie, a teraz w Biedronce za darmo! W gratisie też mleko, ale się spiesz

Mleko i masło to jedne z podstawowych produktów wykorzystywanych niemal w każdej kuchni. Używamy ich nawet kilka razy dziennie. Nic więc dziwnego, że szybko się kończą i praktycznie co chwila trzeba uzupełniać domowe zapasy. Na szczęście nie brakuje też promocji, dzięki którym można zaoszczędzić na zakupach. Jedną z nich organizuje teraz Biedronka. Znana sieć rozdaje swoim klientom wiele produktów za darmo, między innymi dobre masło i mleko. Sprawdź, co zrobić, by je zdobyć.

Dobre masło za darmo w Biedronce – warunki oferty

Darmowe masło mogą otrzymać wszyscy klienci, którzy są członkami programu lojalnościowego Moja Biedronka i dysponują dedykowaną kartą lub aplikacją. W zasięgu ręki mają wiele produktów znanych i cenionych przedsiębiorstw. Oferta Biedronki obejmuje wyroby takich marek jak choćby Mlekovita czy Mleczna Dolina. Promocja „2+1 gratis” obejmuje wszystkie rodzaje masła. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mieszać je ze sobą i tworzyć zestawy dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Możesz na przykład włożyć do koszyka dwa masła ekstra do smarowania pieczywa marki Mlekovita i jedno masło klarowane do smażenia Mleczna Dolina. Inne potencjalne „trio” to dwie osełki Mlekovita i jedno masło ekstra Mleczna Dolina. Oczywiście to tylko kilka z wielu dostępnych opcji. Zawartość danego zestawu zależy tylko od ciebie. Pamiętaj o paru ważnych kwestiach – za darmo otrzymasz najtańszy spośród wybranych produktów. Nie zapominaj też, że oferta obowiązuje przez ściśle określony czas – trwa tylko dwa dni. Zaczyna się we wtorek, a kończy w środę (7 i 8 stycznia 2025 roku). Limit dzienny to trzy opakowania masła (w tym jedno gratis).

Jak zdobyć darmowe mleko w Biedronce?

Za darmo możesz dostać mleko UHT marki Mleczna Dolina (3,2 procent). Jedno opakowanie kosztuje 1,89 złotych. Jeśli włożysz do koszyka sześć jednolitrowych kartonów wskazanego nabiału, przy kasie zapłacisz tylko za 3 z nich. Pozostałe otrzymasz gratis. Pamiętaj, że ta promocja obowiązuje tylko we wtorek, 7 stycznia 2025 roku. Nie masz więc wiele czasu na zrobienie zakupów. Oferta ma też swój limit. Nie możesz kupić więcej niż 12 kartonów mleka w ramach wskazanej akcji rabatowej.

