Polacy myślą, że jest zdrowsze od krowiego. Dietetyk ostrzega: może szkodzić zdrowiu

„Mleko” owsiane to jeden z najchętniej wybieranych napojów roślinnych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że może ono wywierać negatywny wpływ na organizm i sprzyjać powstawaniu wielu problemów zdrowotnych. Na te kwestie zwraca uwagę amerykańska dietetyczka Steph Robinson. W jednym z nagrań opublikowanych w sieci przestrzega przed zakupem produktu. Sprawdź dlaczego.

Takiego „mleka” unikaj jak ognia

Zdaniem specjalistki napoje owsiane, jakie można kupić w sklepach to najgorsze rodzaje „mleka”. Tego typu produkty zawierają bowiem zwykle duże ilości zbędnych substancji, które spożywane w nadmiarze wywierają niezwykle negatywny wpływ na zdrowie. Dotyczy to również towarów sprzedawanych na polskim rynku. Gotowe napoje owsiane zazwyczaj mają w swoim składzie sporo cukru. Nie brakuje też regulatorów kwasowości, stabilizatorów i fosforanów. Warto zwrócić uwagę na ostatnie z wymienionych związków.

Nadmiar fosforanów w diecie zaburza wchłanianie wapnia oraz syntezę witaminy D. To z kolei wpływa negatywnie na układ szkieletowy i zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy. Ta choroba jest nazywana podstępnym „złodziejem kości”. Prowadzi do licznych złamań, a ich konsekwencje mogą być bardzo poważne. Do najczęściej występujących powikłań zalicza się przewlekły ból, zanik mięśni, odleżyny, a także zatorowość płucną. Zbyt duże ilości fosforanów obciążają również układ moczowy i upośledzają pracę nerek.

Dlaczego jeszcze mleko owsiane może szkodzić zdrowiu?

Dietetyczka Steph Robinson zwraca uwagę na fakt, że „mleko” owsiane dostępne sklepach może prowadzić do wahań poziomu glukozy we krwi, a w efekcie zwiększać łaknienie i sprzyjać tyciu. Nadwaga przyczynia się natomiast do rozwoju wielu różnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Dlatego tak ważne jest, by czytać etykiety nabywanych produktów i wybierać tylko te z krótkim, dobrym składem. Bez dodatku konserwantów i sztucznych substancji. By zrobić domowe „mleko” owsiane, potrzeba jedynie trzech składników, a mianowicie płatków owsianych, wody i niewielkiej szczypty soli. To „trio” można ewentualnie wzbogacić o odrobinę słodyczy (naturalny miód, kilka daktyli itp.).

