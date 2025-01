Ten napój powinny pić osoby po 50-tce. Dietetyk mówi, jaki składnik dodać, by zadziałał 10 razy lepiej

Maślanka jest lekka, delikatna i orzeźwiająca, idealna na gorące dni, ale nie tylko. Jej lekko kwaśny smak doskonale gasi pragnienie i dodaje energii. Jest to też napój, który większości z nas kojarzy się ze zdrowym stylem życia. Maślanka to także bogactwo probiotyków, które wspierają zdrowie jelit. Jej picie jest szczególnie ważne w przypadku osób starszych. Co więcej, można w łatwy sposób sprawić, że ten napój będzie jeszcze zdrowszy.

Jakie korzyści ma picie owsianki?

Maślanka jest produktem, który nie dostarcza zbyt wielu kalorii (jedna szklanka to około 120 kcal). Tym samym zapewnia ona jednak wiele cennych składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jest dobrym źródłem wartościowego białka, które zawiera leucynę, czyli ważny aminokwas, który wspomaga wzrost i siłę mięśni. To jest niezwykle ważne w przypadku osób po 50. roku życia, u których często stwierdza się sarkopenię, czyli osłabienie mięśni. Maślanka ma w składzie również dużo wapnia (około 300 miligramów w jednej szklance).

Wypicie więc jednej szklanki maślanki pomaga pokryć nasze dzienne zapotrzebowanie na wapń w aż 25 procentach, jest to naprawdę bardzo dużo – powiedział dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Pierwiastek ten zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego, bierze udział w krzepnięciu krwi, a także odpowiada za pracę mięśni. Dodatkowo jedna szklanka maślanki to aż 350 miligramów potasu, który wpływa na odpowiednie funkcjonowanie układu krążenia i układu nerwowego. W maślance znajdziemy też witaminy, w szczególności te z grupy B.

Co dodać do maślanki, żeby była jeszcze zdrowsza?

Choć maślanka sama w sobie jest dobra dla zdrowia, to warto dodać do niej różne składniki, aby jeszcze bardziej spotęgować ten korzystny efekt. Dobrze jest więc wzbogacić ją o inulinę – wsypcie około 1-2 łyżeczek do maślanki i dobrze wymieszajcie.

Przypomnę, że inulina to naturalny składnik sprzedawany w formie sproszkowanej, który jest pozyskiwany między innymi z cykorii. Jeśli chodzi o walory sensoryczne, to dodatek inuliny sprawi, że maślanka będzie odrobinę słodsza, jak również będzie miała bardziej aksamitną, przyjemną dla podniebienia konsystencję – wyjaśnił dietetyk.

Jeśli z kolei chodzi o kwestie zdrowotne, to inulina za sprawą swoich właściwości usprawnia wchłanianie wapnia, dzięki temu przyswoimy jego większą ilość podczas picia maślanki. Dodatkowo inulina ma działanie prebiotyczne, czyli wspomaga rozwój korzystnych dla zdrowia bakterii jelitowych.

W efekcie maślanka dostarcza nam dobroczynnych bakterii, zaś inulina zapewnia ich dalszy rozwój w naszych jelitach – dodał specjalista.

