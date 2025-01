Twoje smażone pieczarki zawsze już będą złociste i chrupiące. Stosuj te patenty szefa kuchni

Smażone pieczarki to niezwykle uniwersalny dodatek, który doskonale sprawdzi się w wielu daniach (idealnie pasują na przykład do mięs), ale nie tylko. Można je również wykorzystać jako farsz do krokietów czy o prostu nadzienie do wytrawnych naleśników. Świetnie nadają się także jako podstawa różnego rodzaju sosów. Można połączyć je także z zeszkloną cebulką oraz makaronem i w ten sposób przygotować błyskawiczny obiad. Ważne jednak, żeby po usmażeniu nie były one gumowate, a w konsekwencji – niesmaczne.

Co zrobić, żeby podsmażane pieczarki były złociste i chrupiące?

Choć smażenie pieczarek wydaje się banalnie prostą czynnością, to okazuje się, że w rzeczywistości wcale takie nie jest. Żeby takie pieczarki były naprawdę apetyczne, trzeba zadbać o to, by nie smażyły się one za długo. Zbyt długi czas obróbki termicznej może spowodować, że pieczarki staną się suche, gumowate, ale też stracą swój naturalny, delikatny smak. Aby tego uniknąć, warto smażyć pieczarki tylko do momentu, aż nabiorą złocistego koloru i delikatnej chrupkości – zwykle wystarcza 10 minut. Bardzo ważne jest też, by nie wrzucać zbyt dużej ilości pieczarek na patelnię, ponieważ zaczną się wtedy dusić. Dobrym patentem jest wrzucenie ich tyle, by nie stykały się one ze sobą.

O czym jeszcze pamiętać, smażąc pieczarki?

Po umyciu pieczarek (jeszcze przed rozpoczęciem smażenia) osusz je ręcznikiem papierowym. Nadmiar wody może sprawić, że grzyby będą puszczać dużo płynu podczas smażenia, zamiast się rumienić. Pamiętaj też, by pieczarki smażyć na dobrze rozgrzanym tłuszczu – maśle lub oleju (najlepiej sprawdzi się olej rzepakowy lub słonecznikowy). Dzięki temu szybko się przyrumienią i zachowają jędrność. Niezwykle istotne jest też to, by pieczarki solić dopiero po usmażeniu, ponieważ sól powoduje uwalnianie wody, dlatego najlepiej dodać ją pod koniec smażenia, aby pieczarki były bardziej aromatyczne i zachowały odpowiednią konsystencję. Jeśli jesteś miłośnikiem tych grzybów – sprawdź, czy można jeść pieczarki surowe.

