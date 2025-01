To jednogarnkowe danie z przepisu dietetyka robi u mnie furorę. Jest tanie, smaczne i szybkie

Dania jednogarnkowe to świetny pomysł na obiad o każdej porze roku. Świetnie smakują, sycą na długo, a w dodatku nie wymagają wiele pracy. Potrawa, którą dziś chciałabym wam zaproponować jest tego najlepszym przykładem. Przepis znalazłam w sieci. Opublikowała go Dominika Hatala, znana w mediach społecznościowych jako Dietetyk Powszechny. To doświadczona ekspertka, która chętnie dzieli się swoją wiedzą w internecie. Publikuje materiały dotyczące racjonalnego odżywiania i odchudzania, a także różnego rodzaju receptury na pyszne, a zarazem zdrowe posiłki. Jeden z najnowszych wpisów dotyczy makaronu z kurczakiem i pieczarkami. Zwrócił moją uwagę, bo bardzo lubię włoską kuchnię. Poza tym przepis można łatwo zmodyfikować i dostosować do swoich potrzeb oraz oczekiwań.

Jak zrobić danie jednogarnkowe według dietetyka?

W tym przepisie nie ma żadnej skomplikowanej filozofii. Wystarczy wrzucać poszczególne składniki potrawy na patelnię w odpowiedniej kolejności, a potem całość wymieszać i udekorować. Makaron w „towarzystwie” pieczarek i kurczaka to pożywna, sycąca, a w dodatku niezwykle smaczna propozycja obiadowa. Taki posiłek zapewnia uczucie sytości na długo. Poza tym nie obciąża zbyt mocno domowego budżetu. Wszystkie produkty potrzebne do jego przygotowania znajdziecie bez problemu w każdym sklepie. Są sprzedawane po dość atrakcyjnej cenie, zwłaszcza gdy natrafimy na promocje. A jeśli nie macie pod ręką jakichś składników, możecie śmiało użyć innych i stworzyć autorskie danie.

Przepis: Makaron z kurczakiem i pieczarkami To pyszne, sycące, a zarazem szybkie jednogarnkowe danie z kuchni włoskiej. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 543 w każdej porcji Składniki 250 g piersi kurczaka

2 ząbki czosnku

100 g cebuli

250 g pieczarek

100 g śmietanki 12 %

200 ml wody

100 g makaronu

przyprawy (na przykład sól, pieprz, słodka papryka itp.) Dodatkowo: 15 g oliwy z oliwek (do smażenia)

zielenina do dekoracji (opcjonalnie)

ulubione przyprawy do zamarynowania/obsypania kurczaka

60 g mozzarelli light do posypania (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKurczaka opłuczcie, osuszcie, oprószcie solą i pieprzem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by obtoczyć mięso w ulubionych przyprawach. Możecie użyć gotowej mieszanki lub stworzyć własną kompozycję składników. Obierzcie i pokrójcie pieczarki, a także cebulę. Podsmażanie kurczakaRozgrzejcie oliwę na patelni. Wrzućcie na nią piersi kurczaka i zrumieńcie je ze wszystkich stron. Następnie przełóżcie mięso na talerz. Przygotowywanie kolejnych składnikówNa tej samej patelni podsmażcie pokrojoną cebulę, pieczarki i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodajcie wodę, śmietankę, przyprawy i całość wymieszajcie. Łączenie składnikówDodajcie makaron na patelnię. Poczekajcie aż wchłonie nadmiar płynu. Na koniec dorzućcie do dania pokrojone drobno piersi kurczaka. Możecie posypać wszystko pokruszoną lub startą mozzarellą i zieleniną

Makaron z kurczakiem i pieczarkami – przydatne wskazówki

Do przygotowania tego dania możecie wykorzystać dowolny rodzaj makaronu, na przykład farfalle (kokardki), tagliatelle, fussili (świderki) czy spaghetti. Jeśli chcecie, by potrawa była jeszcze bardziej sycąca, dorzućcie do niej różne warzywa, na przykład pomidory, pietruszkę, marchewkę, seler, buraki etc. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by, zamiast pieczarek użyć innych grzybów, a gotowy przysmak posypać startym parmezanem. Tak naprawdę macie pełną dowolność w wyborze składników, które znajdą się finalnie w daniu. Pamiętajcie, by zbytnio nie rozgotować makaronu. Najlepiej, by pozostał al dente, czyli lekko twardawy. Dzięki temu nie powoduje nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi i zapewnia dłuższe uczucie sytości.

