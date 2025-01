Zamień ziemniaki na „cudowny korzeń Indian”. To lekarstwo dla jelit i recepta na szczupłą sylwetkę

„Cudownym korzeniem Indian” bywa nazywany słonecznik bulwiasty, czyli topinambur. Warzywo należy do rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej. Rdzenna ludność zajadała się nim na długo przed przybyciem Europejczyków na kontynent. Z biegiem czasu warzywo zostało wyparte przez osławione ziemniaki. A szkoda, bo ma wiele cennych właściwości. Zobacz, dlaczego warto sobie o nim przypomnieć.

Topinambur – sprzymierzeniec odchudzania

Topinambur jest produktem niskokalorycznym. Jedna porcja o wadze 150 gramów dostarcza tylko 110 kcal. W słoneczniku bulwiastym znajdziemy też sporo błonnika, w tym inuliny. Stanowi ona od 70 do nawet 90 procent wszystkich węglowodanów zawartych w warzywie. Związek ten stanowi pożywkę dla pożytecznych bakterii zasiedlających jelita. Stymuluje ich wzrost oraz aktywność, a jednocześnie hamuje rozwój patologicznych drobnoustrojów. Co więcej, inulina ułatwia wchłanianie mikroelementów z pokarmu (między innymi wapnia, żelaza i magnezu). Usprawnia też perystaltykę jelit, dzięki czemu proces trawienia następuje szybciej. Organizm też łatwiej oczyszcza się z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii.

Poza tym błonnik obecny w topinamburze pomaga w normalizowaniu stężenia glukozy we krwi. Zapobiega nagłym „skokom” poziomu cukru, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko napadów głodu. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, a w rezultacie zapobiega podjadaniu i przyjmowaniu nadprogramowej liczby kalorii. Tym samym ułatwia odchudzanie. Przeprowadzone badania dowodzą, że inulina obniża również poziom „złego cholesterolu”, dzięki czemu przeciwdziała miażdżycy i innym chorobom układu krążenia.

Jakie jeszcze właściwości ma topinambur?

Topinambur zawiera duże ilości witamin z grupy B. Dzięki temu wspomaga funkcjonowanie poznawcze, poprawia pracę mózgu i niweluje zmęczenie. Może również odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu różnych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, a także schorzenia o podłożu nowotworowym.

Jak jeść topinambur?

Topinambur to świetny zamiennik ziemniaków. Doskonale komponuje się zarówno z mięsem, jak i warzywami. Można go dusić, piec, gotować, smażyć, grillować, a także spożywać na surowo. Wspaniale sprawdza się jako samodzielna przekąska albo dodatek do sałatek czy zup. Warto pokusić się o zrobienie frytek czy chipsów ze słonecznika bulwiastego. Dobrze smakują i w przeciwieństwie do tradycyjnych przegryzek tego typu nie idą w boczki.

Czytaj też:

To jednogarnkowe danie z przepisu dietetyka robi u mnie furorę. Jest tanie, smaczne i szybkieCzytaj też:

Polacy jedzą na kilogramy żywność, która nie istnieje. Dietetyk obala mit o naturalnych probiotykach