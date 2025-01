Polacy jedzą za mało tłuszczu! Nowe normy żywienia opracowane przez ekspertów obalają dietetyczny mit

Normy żywienia opracowane przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dotyczą ilości energii oraz składników odżywczych, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb żywieniowych praktycznie wszystkich zdrowych osób w polskiej populacji. Stanowią one punkt wyjścia w pracy dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także edukatorów, którzy zajmują się propagowaniem wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Nowe rekomendacje wprowadzają zmiany w zakresie spożycia tłuszczu. Okazuje się, że jemy go za mało.

Ile tłuszczu powinni spożywać Polacy?

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas rekomendacjami procentowy udział tłuszczu w codziennej diecie dorosłych Polaków powinien wynosić od 20 do 35 procent. Opracowane niedawno rekomendacje zwiększają te liczby. W świetle najnowszych zaleceń tłuszcz powinien pokrywać od 30 do 40 procent dziennego zapotrzebowania na energię. Wyjątek stanowią amatorzy siedzącego trybu życia i stronią od aktywności fizycznej. Specjaliści zalecają, by ograniczyły one spożycie tłuszczu i zmniejszyły jego udział w codziennej diecie nawet do 20 procent. Inne normy przewidziano również dla wyczynowych sportowców oraz osób wykonujących prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym. W ich przypadku procentowy udział tłuszczu w diecie może wynieść prawie połowę (45 procent).

Tłuszcz tłuszczowi nierówny

Duże znaczenie dla zachowania organizmu w dobrej kondycji ma nie tylko ilość spożywanego na co dzień tłuszczu, ale również jego jakość. Specjaliści zalecają, by unikać tłuszczów zwierzęcych obfitujących w nasycone kwasy tłuszczowe oraz tłuszczów typu trans. Jednocześnie zachęcają do częstszego włączania do jadłospisu produktów bogatych w jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Mowa to o takich artykułach spożywczych jak na przykład oliwa z oliwek, oleje roślinne, awokado, orzechy czy nasiona. Pożądanym składnikiem w diecie są również kwasy omega-3 obecne w rybach morskich.

Jednocześnie eksperci przypominają, że tłuszcz pełni w ludzkim organizmie wiele ważnych funkcji. Umożliwia lepsze wchłanianie składników odżywczych i mikroelementów zawartych w pokarmach. Bierze udział w wielu ważnych reakcjach metabolicznych. Zapewnia między innymi prawidłowe działanie układu nerwowego. Dlatego nie należy z niego rezygnować. Ważne jest natomiast to, by włączać go do diety „z głową” i zachować umiar.

