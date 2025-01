Piję ten sok regularnie, a oponka z brzucha znika. Pomaga też na trawienie i odporność

Picie naturalnych soków to doskonały sposób na dostarczenie organizmowi cennych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Sok pomarańczowy, bogaty w witaminę C, wspomaga odporność, a sok marchewkowy, dzięki wysokiej zawartości beta-karotenu, korzystnie wpływa na zdrowie skóry, ale też wzrok. Z kolei sok z buraków jest znany ze swoich właściwości wspomagających krążenie krwi. Niezwykle dobrze na nasz organizm wpływ też sok z czarnego bzu.

Sok z czarnego bzu ułatwia odchudzanie

Regularne picie soku z czarnego bzu pozytywnie wpływa na proces odchudzania. Generuje zmiany w mikrobiomie jelitowym, a także poprawia tolerancję glukozy i utlenianie tłuszczów, co w konsekwencji przekłada się na łatwiejsze zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Dodatkowo jego picie poprawia także zdrowie metaboliczne, zwiększając ilość pożytecznych bakterii jelitowych. Należy też pamiętać o tym, że zdrowy mikrobiom pomaga wchłaniać składniki odżywcze, pozytywnie działa też na nasze zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Picie tego soku jest wskazane również w przypadku wzdęć i zaparć, ponieważ łagodzi nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Jakie jeszcze właściwości ma sok z czarnego bzu?

Sok z czarnego bzu jest ceniony za swoje liczne właściwości zdrowotne. Jest bogaty w witaminy C i A, minerały oraz przeciwutleniacze, wspomaga układ odpornościowy, pomagając w walce z infekcjami, co jest szczególnie ważne teraz – w okresie przeziębień. Działa również przeciwzapalnie i przeciwwirusowo, co sprawia, że jest skuteczny w łagodzeniu objawów grypy i przeziębienia. Dodatkowo sok z czarnego bzu wspomaga detoksykację organizmu. Ten sok działa moczopędnie, co przekłada się na wydalenie wraz z moczem szkodliwych toksyn oraz nadmiernych ilości wody w organizmie. Jego picie może być więc traktowane jako wsparcie kuracji oczyszczających.

Czytaj też:

Ewa Wachowicz zaczyna dzień od tego napoju. To sekret jej idealnej figury i młodego wygląduCzytaj też:

Tego napoju nie pij wieczorem, bo się nie wyśpisz. Wcale nie chodzi o kawę!