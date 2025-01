Biedronka tnie ceny masła i popularnego oleju. Możesz sporo zaoszczędzić, ale pilnuj dat

Promocje na artykuły spożywcze w supermarketach to świetna okazja, by zaoszczędzić na codziennych zakupach, szczególnie w obliczu rosnących cen. Warto zwrócić uwagę na obniżki cen oleju i masła, które niemal każdy Polak wykorzystuje w swojej kuchni. Kupując te produkty właśnie w promocjach, możemy zrobić większe zapasy bez niepotrzebnego przepłacania. Aktualnie Biedronka przygotowała bardzo atrakcyjną ofertę właśnie na popularny wśród Polaków olej oraz na masło.

Tani olej i masło w Biedronce

Olej jest niezbędny w codziennym gotowaniu, a dzięki promocji w Biedronce można zaopatrzyć się w jego zapas w bardzo korzystnej cenie. Olej rzepakowy Polski dostaniesz znacznie taniej niż zwykle, ponieważ przy zakupie drugiej butelki obowiązuje zniżka aż o 82 procent. W efekcie przy zakupie dwóch litrów oleju za butelkę trzeba zapłacić jedynie 4 zł 99 gr zamiast 8 zł 49 gr. Promocja potrwa do niedzieli 26.01.2025 r., która jest pierwszą niedzielą handlową w tym roku. W tę niedzielę Biedronka będzie miała też w ofercie tanie masło! Posiadacze karty Moja Biedronka przy zakupie dwóch kostek Masła ekstra Wypasionego za jedną zapłacą 5,99 zł. Więcej zaoszczędzą osoby mające aplikacją Biedronki. W ich przypadku przy zakupie kostki masła, druga będzie gratis. Wtedy cena 200 g masła wyniesie jedynie 4,75 zł. To spora oszczędność, ale ta superoferta obowiązuje tylko w niedzielę.

Jak należy przechowywać olej i masło?

Olej należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego, które mogą przyspieszać proces jełczenia. Najlepiej trzymać go w szczelnie zamkniętej butelce, wykonanej z ciemnego szkła, aby ograniczyć ekspozycję na światło. Ważne jest również, aby olej nie miał kontaktu z wilgocią i powietrzem, ponieważ może to wpłynąć na jego jakość i trwałość. Warto też regularnie sprawdzać datę przydatności do spożycia i zużywać olej w odpowiednim czasie – w ten sposób zachowasz jego właściwości odżywcze i smakowe. Sprawdź też, czy można smażyć kilka razy na tym samym oleju – odpowiedź może cię zaskoczyć. Masło należy trzymać w lodówce, a jeśli zrobimy większy zapas tego smarowidła, to nic nie stoi na przeszkodzie, by je zamrozić.

