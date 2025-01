Placki ziemniaczane z tym sekretnym dodatkiem smakują obłędnie. Każdy prosi o dokładkę

Placki ziemniaczane to jedna z tych potraw, które cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat i we wszystkich regionach naszego kraju. Uwielbiamy je za ich prostotę w przygotowaniu, ale to nie wszystko. To danie jest nie tylko pyszne, ale również bardzo tanie, bo do jego zrobienia wystarczą ziemniaki, cebula, mąka i jajko – składniki, które też zazwyczaj mamy w domu. Co więcej, placki ziemniaczane są niezwykle sycące, więc idealnie sprawdzą się jako obiad dla całej rodziny. Można je podawać na wiele sposobów – z kwaśną śmietaną, cukrem, ale też na przykład z gulaszem. Nasze polskie, tradycyjne placki ziemniaczane są naprawdę wyśmienite, jednak warto zainspirować się również kuchnią francuską – w ten sposób stworzycie prawdzie „smakowe dzieło sztuki”.

Placki ziemniaczane z sekretnym dodatkiem

Moja koleżanka poczęstowała mnie ostatnio plackami ziemniaczanymi, które smakowały bardzo wyjątkowo. Okazało się, że przyrządziła je ona w „wersji francuskiej”. Od naszych polskich placków ziemniaczanych różnią się one głównie dodatkiem przypraw, ale nie tylko. Można tam znaleźć jeszcze jeden składnik, który nadaje całej potrawie tak wspaniałego smaku – chodzi o suszone borowiki.

Przepis: Placki ziemniaczane po francusku Te placki ziemniaczane smakuje znacznie lepiej niż w tradycyjnej wersji Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 280 w każdej porcji Składniki 600 g ziemniaków

30 g borowików suszonych

masło

olej

gałka muszkatołowa

pieprz czarny mielony

sól Sposób przygotowania Przygotowanie grzybówNajpierw namoczcie grzyby, a później gotujcie je przez chwilę, żeby były miękkie. Później pokrójcie je w cienkie paseczki i podsmażcie przez 3-4 minuty na rozgrzanym oleju. Doprawcie solą i pieprzem. Wyłóżcie je do naczynia i poczekajcie, aż ostygną. Mieszanie składnikówZetrzyjcie ziemniaki na tarce i przełóżcie je do miski. Doprawcie solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Całość wymieszajcie i dodajcie ostygnięte grzyby. Smażenie plackówRozgrzejcie na patelni olej z odrobiną masła i smażcie placki ziemniaczane. Powinny być apetycznie rumiane z obu stron.

Jak jeszcze ciekawie przyrządzić placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane to potrawa, która daje ogromne pole do kulinarnych eksperymentów. Można wzbogacić ich smak, dodając do masy starte warzywa, takie jak marchew, cukinia czy bataty. Świetnie sprawdzi się też dodatek startego, żółtego sera, który będzie się przyjemnie ciągnąć przy każdym kęsie. Dla miłośników bardziej wyrazistych smaków idealna będzie odrobina czosnku, papryczki chili czy innych ziół, takich jak tymianek czy majeranek. Takie placki można też przyrządzać na różne sposoby – na przykład zamiast smażenia na tłuszczu, upiec je w piekarniku, przez co będą lżejsze i mniej tuczące. Koniecznie wykorzystajcie też prosty trik, dzięki któremu placki ziemniaczane zrobicie w ciągu 5 minut – całkowicie będziecie mogli odstawić wtedy tarkę.

Czytaj też:

Odgrzewane kotlety nie muszą „smakować jak podeszwa”. Moja mama zawsze stosuje ten patentCzytaj też:

To trik na pyszne kopytka rodem z PRL-u. Gospodynie rezygnowały z jednego składnika