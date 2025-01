Czy można smażyć kilka razy na tym samym oleju? Odpowiedź bardzo cię zaskoczy

Często sięgamy po potrawy smażone na oleju, ponieważ są one szybkie w przygotowaniu, smaczne i zazwyczaj pysznie chrupiące. Przygotowujemy w ten sposób takie dania jak frytki, kotlety, panierowaną rybę i inne specjały. Często można spotkać się z opinią, że nie powinno się kilka razy używać tego samego tłuszczu do smażenia. Wiele osób z pewnością pamięta jednak, że nasze babcie, w ramach oszczędności, tak właśnie robiły.

Czy można smażyć kilka razy na tym samym tłuszczu?

Kilka razy podgrzewany olej może stać się nośnikiem szkodliwych substancji, które przedostają się do naszych potraw. Długotrwałe podgrzewanie tłuszczu w wysokiej temperaturze skutkuje wytwarzaniem się niepożądanych reakcji chemicznych (utlenianie i polimeryzacja tłuszczów). Warto pamiętać, że niewłaściwe przechowywanie oleju, zwłaszcza po smażeniu, sprzyja rozwojowi toksyn. Dodatkowo ponowne użycie oleju może skutkować jego pogorszoną jakością, zmieniającym się smakiem i zapachem. Co więcej, wielokrotne smażenie zwiększa ryzyko powstawania związków rakotwórczych. Należy też pamiętać o tym, że zapachy z poprzedniego smażenia zaczną przenikać do kolejnej potrawy. Smażenie kilka razy na tym samym oleju nie jest więc wskazane.

Kiedy olej można wykorzystać ponownie?

I choć zasadą jest, że nie powinno się smażyć ponownie na już użytym oleju, to istnieje od tego wyjątek. To, czy olej można wykorzystać ponownie do smażenia, tak naprawdę zależy od temperatury, w której jest on podgrzewany. Jeżeli doprowadzimy olej do punktu dymienia, lepiej jest nie korzystać z niego ponownie, ponieważ zachodzą wtedy reakcje, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Należy więc unikać dopuszczenia do tego, by olej osiągnął lub przekroczył swój punkt dymienia, czyli temperaturę, w której zaczyna się palić.

Jeśli jednak smażycie na oleju w niższej temperaturze – możecie użyć go po raz kolejny, jednak lepiej wtedy skracać czas smażenia. Oleje różnią się między sobą temperaturą dymienia, więc jeśli chcecie użyć tłuszczu po raz kolejny – lepiej wybierać te o wysokiej temperaturze dymienia (np. rafinowany olej rzepakowy, olej z awokado). Pamiętajcie też, że olej wykorzystywany do głębokiego smażenia szybciej traci swoje właściwości i należy go wymieniać po każdym smażeniu dużych ilości jedzenia.

