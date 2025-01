Japońska ekspertka od długowieczności pije tę herbatę. Jest lepsza od matchy

Michiko Tomioka urodziła się i wychowała w Japonii. Na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest dyplomowaną dietetyczką i certyfikowaną ekspertką od długowieczności. W pracy bazuje na doświadczeniach wyniesionych z rodzinnych stron. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni są bowiem jedną z najdłużej żyjących społeczności na świecie. Zachowują zdrowie i doskonałą kondycję do późnej starości. Wszystko za sprawą odpowiedniej diety, którą zresztą Michiko sama też stosuje. Rano po przebudzeniu wypija herbatę hojicha. Warto wziąć z niej przykład, bo to napój o wyjątkowych właściwościach. Wiele osób uważa, że jest nawet lepszy od matchy. Poznaj właściwości herbaty hojicha.

Hojicha – co to za herbata?

Hojicha to japońska zielona herbata. Powstaje z łodyżek krzewów herbacianych. Suszy się je, a następnie umieszcza w ceramicznym naczyniu i podpraża. Na skutek tego procesu susz traci intensywnie zieloną barwę. Zyskuje natomiast ciekawy rudawo-brązowy kolor, orzechowo-karmelowy smak i wędzony aromat. Szacuje się, że jej historia liczy już ponad sto lat. Dziś nietypowy napój cieszy się dużą popularnością nie tylko w Japonii, ale również w innych częściach świata. Hojichę można dostać także w Polsce. Herbata znajduje się w ofercie wielu popularnych sklepów i platform internetowych. Za paczkę suszu o wadze 200 gramów trzeba zapłacić od 75 złotych do 110 złotych.

Jakie właściwości ma hojicha?

Hojicha, podobnie jak inne zielone herbaty, zawiera duże ilości katechin. To związki polifenolowe o antyoksydacyjnych właściwościach. Hamują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Redukują stany zapalne, spowalniają procesy starzenia, wzmacniają odporność organizmu i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób, w tym nowotworów i schorzeń neurodegeneracyjnych. Jednocześnie katechiny obniżają ciśnienie, a także stężenie „złego cholesterolu” i poziom cukru we krwi, dzięki czemu minimalizują prawdopodobieństwo rozwoju miażdżycy i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Odgrywają też ważną rolę w profilaktyce cukrzycy.

Warto też zauważyć, że picie hojicha wpływa pozytywnie na układ pokarmowy. Usprawnia przemianę materii i zapobiega różnym dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład zaparcia, wzdęcia czy bóle brzucha. Napój wspiera też pracę wątroby, dzięki czemu ułatwia usuwanie toksyn z organizmu.

Dlaczego hojicha może być lepsza od matchy?

Hojicha zawiera bardzo małe ilości kofeiny. Można się nią delektować o każdej porze. Nie wpływa negatywnie na rytm dobowy i jakość nocnego wypoczynku. Nie zaburza snu. Dlatego wiele osób uznaje prażoną zieloną herbatę za lepszą alternatywę klasycznej matchy. Na korzyść hojichy przemawia jeszcze jedna ważna kwestia. Napój jest pozbawiony goryczki i ziemistego czy wręcz trawiastego posmaku, który niejednokrotnie zniechęca do sięgania po matchę.

Jak parzyć hojichę?

Wystarczy zalać niewielką porcję suszu (około 2-5 g) wodą o temperaturze 75-90 stopni Celsjusza. Czas parzenia zależy od tego, jak intensywny napar chcemy uzyskać. Nie powinien jednak przekraczać 3 minut.

Czytaj też:

Ewa Wachowicz zaczyna dzień od tego napoju. To sekret jej idealnej figury i młodego wygląduCzytaj też:

Ten napój obniża ciśnienie i pomaga na trawienie. Moja przyjaciółka go pije i sobie chwali