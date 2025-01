Dodaj ten składnik do kawy i zobacz różnicę. Rozgrzewa, stawia na nogi i pomaga schudnąć

Kawa to jeden z najchętniej wybieranych napojów w Polsce i na świecie. Większość osób dodaje do swoich naparów cukier i mleko lub śmietankę (ewentualnie napój roślinny, na przykład owsiany czy migdałowy). Niektórzy sięgają po syropy smakowe. Ja wolę przyprawy. Zimą często dosypuję do swojej „małej czarnej” chili. Już niewielka szczypta tego składnika wystarczy, by nadać jej wyjątkowego charakteru.

Jak działa kawa z chili?

Kawa i chili to moim zdaniem połączenie idealne. Dodanie przyprawy do naparu sprawia, że zyskuje on bardziej intensywny, ciekawszy, lekko pikantny smak. Zyskuje też więcej cennych właściwości. Zawdzięcza je kapsaicynie zawartej w papryczce. Związek ten wykazuje działanie bakteriobójcze, rozgrzewające, przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Obniża ciśnienie tętnicze krwi. Redukuje też stężenie „złego cholesterolu”, dzięki czemu zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kapsaicyna usprawnia usuwanie toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju. Pobudza jelita do pracy, dzięki czemu trawienie następuje szybciej. W dodatku stymuluje termogenezę, czyli wytwarzanie ciepła przez organizm. W rezultacie metabolizm „wskakuje” na wyższy poziom. Spożywanie chili, na przykład razem z kawą, prowadzi do wzrostu temperatury ciała. Organizm dąży natomiast do tego, by się schłodzić. Wydatkuje na ten sporo energii. W efekcie spala więcej kalorii niż zwykle. Włączenie kapsaicyny do diety ułatwia nie tylko walkę z nadwagą i otyłością. Przeprowadzone badania dowodzą, że związek ten może odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych.

Jak zrobić kawę z chili?

Przepis na ten dobroczynny napar jest banalnie prosty. Wystarczy zaparzyć espresso i dodać do niego niewielką szczyptę zmielonego chili. Ilość przyprawy zależy od indywidualnych preferencji. Nie należy jednak z nią zbytnio przesadzać. Nadmiar chili wpływa negatywnie na smak kawy. Podrażnia też błony śluzowe i wywołuje wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak na przykład bóle brzucha czy uczucie pieczenia w przewodzie pokarmowym. Dlatego należy zachować ostrożność przy włączaniu papryczek chili do diety. Najlepiej robić to stopniowo, zaczynając od minimalnych ilości. Jeśli chcesz, możesz dodać do kawy z chili także inne składniki, na przykład cynamon, kardamon, imbir, a nawet gorzką czekoladę.

