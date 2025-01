Dietetyk alarmuje: Polacy popełniają ten błąd codziennie! Popularny napój do posiłku szkodzi zdrowiu

Jakiś czas temu doktor Michał Wrzosek postanowił „przepytać” Polaków z ich wyborów żywieniowych i sprawdzić, co najchętniej jemy na śniadanie. Przy tej okazji zwrócił uwagę na jeden niezwykle powszechny nawyk. Chodzi o picie herbaty razem z posiłkiem. Dlaczego nie należy tego robić? Sprawdź.

Czemu herbata wypijana razem z posiłkiem szkodzi zdrowiu?

Spora część Polaków pije herbatę do posiłku. Najczęściej dorzuca do niej cukier i cytrynę. To – jak wskazuje dietetyk dr Michał Wrzosek – duży błąd. Nie chodzi jednak o dosładzanie napoju czy wzbogacanie go cytrusami. Ekspert zwraca szczególną uwagę na moment, kiedy po tę herbatę sięgamy. Okazuje się, że wypijanie jej razem ze śniadaniem czy innym posiłkiem nie jest najlepszym pomysłem.

„To jedna tylko taka porada, w szczególności dla kobiet bardzo istotna. Starajmy się nie pić herbaty do posiłków, bo wtedy ta herbata zaburza wchłanianie żelaza” – wyjaśnia ekspert.

Nie oznacza to jednak, że musimy zupełnie rezygnować z ulubionego napoju. Nic z tych rzeczy. Wystarczy wypijać go o nieco innej porze – najlepiej 30 minut przed planowanym posiłkiem lub około pół godziny po zjedzeniu śniadania, lunchu, obiadu, kolacji etc.

Czym grozi niedobór żelaza?

Żelazo bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego niedobór niesie więc za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Kiedy tego związku zaczyna brakować, pojawia się wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak na przykład duszności, bóle i zawroty głowy ucisk w klatce piersiowej, osłabienie mięśni, przyspieszone bicie serca itp. Często towarzyszą im również inne niepokojące objawy, na przykład utrata apetytu, wypadanie włosów, bladość skóry, łamliwość paznokci, trudności w skupieniu uwagi czy zimne dłonie i stopy. Długotrwały deficyt żelaza może w niektórych przypadkach zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu.

W grupie osób szczególnie narażonych na niedobory tego mikroelementu znajdują się dziewczęta w okresie dojrzewania, a także kobiety zmagające się z obfitymi krwawieniami menstruacyjnymi). Warto zwrócić uwagę na fakt, że niedobór żelaza jest szczególnie niebezpieczny dla przyszłych mam. Może bowiem doprowadzić do poronienia lub przedwczesnego porodu i zaburzyć rozwój nienarodzonego jeszcze dziecka.

