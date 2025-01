Większość Polaków źle przechowuje jajka! Dietetyk zwraca uwagę na 2 ważne szczegóły

Jajka to wyjątkowo zdrowy i wartościowy składnik diety, który chętnie włączamy do codziennego menu. Są bogate w białko, witaminy i minerały, co czyni je doskonałym wyborem na pożywne śniadanie. Z jajek można przygotować wiele smacznych potraw, takich jak puszysta jajecznica, sycący omlet czy jajka ugotowane na twardo. Jest to więc produkt, który większość Polaków ma w swojej kuchni. Okazuje się jednak, że bardzo wiele osób przechowuje go w nieodpowiedni sposób.

Jak przechowywać jajka? Rada dietetyka

Większość osób nie zwraca uwagi na to, w jaki sposób układa jajka w pojemnikach, traktując ten szczegół jako mało istotny. Tymczasem okazuje się, że właściwe ułożenie jajek ma duże znaczenie.

Nie trzymamy jajek zaokrągloną końcówką do dołu. Wtedy jajko szybciej się starzeje, bo szybciej powiększa się komora powietrzna wewnątrz jajka. Mimo że nie musisz trzymać jajek w lodówce, to najlepiej tak rób. Dłużej utrzymają świeżość i jest mniejsze ryzyko rozwoju bakterii – wyjaśnił dietetyk Michał Wrzosek.

Gdzie trzymać jajka w lodówce?

Niemal każda osoba przechowuje jajka na drzwiach lodówki, gdzie często znajdują się specjalne pojemniczki zaprojektowane właśnie do tego celu. Wydaje się to wygodnym rozwiązaniem, jednak okazuje się, że to błąd. Drzwi lodówki są najbardziej narażone na wahania temperatury ze względu na częste otwieranie, co może negatywnie wpływać na jakość jajek.

I najważniejsze: produkty przechowywane na drzwiach lodówki są narażone na największe wahania temperatur. Dlatego nie trzymaj jajek na drzwiach lodówki – podsumował specjalista.

Najlepiej przechowywać je na środkowej półce lodówki, gdzie temperatura jest bardziej stabilna, co pozwala dłużej zachować ich świeżość i wartości odżywcze.

