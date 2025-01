Dodaj kilka kropli do jajecznicy, a będzie puszysta jak chmurka. Ten patent „sprzedał” mi mój tata

Jajecznica to jedno z najpopularniejszych dań, jakie jemy na śniadanie. Jest nie tylko pyszna, ale też bardzo pożywna. Jest więc idealnym rozpoczęciem dnia. Jajka są bogatym źródłem pełnowartościowego białka, ale też witamin (m.in. A, D, E, K) oraz minerałów, takich jak żelazo i selen, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Co więcej, jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu, więc doskonale sprawdza się na „szybkie poranki”, gdy większość z nas spieszy się do pracy.

Jak zrobić puszystą jajecznicę? Prosty trik

Najlepszą jajecznicę, jaką jadłam, zawsze robił mój tata. Zawsze była bardzo puszysta, lekka i dosłownie rozpływała się w ustach. Gdy dorosłam – zapytałam, jaki jest jego sekret. Odpowiedział, że polega on na dodaniu do jajecznej masy jednego składnika. Chodzi o sok z cytryny (wystarczy naprawdę niewielka ilość, dosłownie kilka kropli). Dzięki temu jajecznica robi się niezwykle puszysta, lekka i doskonale smakuje. Wynika to z faktu, że kwas cytrynowy spowalnia ścinanie się białek, a przez to jej konsystencja po usmażeniu przypomina „puchatą chmurkę”.

Inne patenty, żeby jajecznica smakowała wybitnie

Aby jajecznica smakowała naprawdę świetnie, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim nie należy przyprawiać solą jajecznicy na samym początku, tylko zrobić to dopiero przed podaniem. W przeciwnym razie będzie ona wodnista i trudno będzie osiągnąć odpowiednią konsystencję. Kolejną ważną rzeczą jest smażenie jajecznicy na wolnym ogniu (inaczej stanie się „sucha jak wiór”, a tego przecież każdy chce uniknąć). Do jajek możesz dodać też odrobinę mleka i śmietany – w ten sposób jajecznica będzie miała delikatniejszą konsystencję. Smaż ją z kolei na maśle – wtedy będzie najsmaczniejsza. Do całej potrawy warto dodać też chrupiący bekon, doskonale smakuje również z pomidorami. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić jajecznicę bez użycia tłuszczu, będzie wtedy jeszcze zdrowsza.

Czytaj też:

Ten napój z PRL-u to smak mojego dzieciństwa. Zakochasz się w jego „zimowej wersji”Czytaj też:

Polacy zajadali się tym tanim śniadaniem w PRL-u . Zrobisz je błyskawicznie z 2 składników