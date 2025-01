To tanie warzywo może „zbijać” wysoki cukier. Zaskakujące odkrycie naukowców

Temat zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi, czyli hiperglikemii postanowił niedawno zgłębić zespół duńskich naukowców. Badacze szukali odpowiedzi na pytanie: jaką rolę odgrywa dieta w minimalizowaniu stężenia glukozy w organizmie. Interesował ich zwłaszcza jeden konkretny produkt, który cieszy się dużą popularnością w wielu krajach Europy i świata. Polacy często włączają go do codziennego jadłospisu.

Spożywanie marchewek a poziom cukru we krwi

Naukowcy przyjrzeli się bliżej właściwościom marchewki. By lepiej zrozumieć, jak spożywcze warzywa wpływa na poziom cukru we krwi przeprowadzili badanie z udziałem szczurów, u których wywołano cukrzycę typu drugiego. Następnie zwierzęta podzielono na grupy. Pierwsza otrzymywała jedzenie wysokotłuszczowe wzbogacone o proszek liofilizowany z marchewki. Druga natomiast dostawała wysokotłuszczową żywność, ale bez warzywnego dodatku. Obie diety dostarczały zwierzętom takiej samej liczby kalorii i ilości makroskładników. Badanie trwało szesnaście tygodni. Zwierzętom pobierano próbki krwi, kału i moczu do regularnej analizy. Wykonywano im również test tolerancji glukozy. Okazuje się, że myszy, którym podawano marchew miały niższy poziom cukru w organizmie niż gryzonie niespożywające warzywa.

Czemu spożywanie marchewek obniżyło poziom cukru u myszy?

Morten Kobæk Larsen, jeden z autorów i pomysłodawców badania wyjaśnił, że włączenie marchewek do diety gryzoni z cukrzycą typu drugiego wpłynęło korzystnie na ich mikroflorę jelitową.

Nasze badania wykazały, że marchewki zmieniły skład mikrobiomu jelitowego, który odgrywa kluczową rolę w procesie trawienia i prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. U myszy spożywających marchewki zaobserwowano lepszą równowagę bakterii jelitowych — wyjaśnia ekspert.

Marchewki – jak zauważają badacze – zawierają związki bioaktywne, które zwiększają zdolność komórek organizmu do wchłaniania glukozy. Jednocześnie zapobiegają nagłym „skokom” poziomu cukru. Te substancje występują również w innych warzywach z rodziny marchwiowatych, takich jak na przykład pietruszka, seler czy pasternak.

Naukowcy podkreślają, że marchewki mogą odegrać ważną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego oraz leczeniu pacjentów znajdujących się z tą chorobą. Chcą przeprowadzić kolejne badania – tym razem z udziałem ludzi – by potwierdzić korzystny wpływ marchewek na gospodarkę węglowodanową organizmu.

