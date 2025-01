Biedronka szaleje i rozdaje dobre masło za 1 zł! Spieszcie się, bo czasu jest niewiele

Promocje w dużych marketach na popularne artykuły spożywcze to doskonała okazja, by zmniejszyć wydatki na codzienne zakupy. To też świetny moment do zrobienia większych zapasów. Choć zazwyczaj na jednym produkcie można zaoszczędzić jedynie kilka złotych, to w skali miesiąca i przy różnych artykułach daje to naprawdę pokaźną sumę. Warto więc śledzić gazetki promocyjne i aplikacje lojalnościowe, by nie przegapić najlepszych okazji.

Promocja na masło w Biedronce

Teraz świetną promocję na masło zorganizowała Biedronka, czyli popularny supermarket, gdzie zakupy robi naprawdę wielu Polaków. Masło Ekstra Polskie Mlekovita (200 gramów) można dostać w ekstremalnie niskiej cenie. Przy zakupie dwóch kostek masła – drugi produkt kosztuje tylko 1 zł. Warunkiem jest jednak posiadanie karty „Moja Biedronka”. Limit dzienny to cztery opakowania (maks dwa opakowania za 1 zł). Trzeba się jednak bardzo spieszyć, ponieważ promocja trwa do czwartku włącznie (30.01.2025 r.).

Gdzie jeszcze można kupić tanie masło?

Masło w Polsce stało się ostatnio bardzo drogie, dlatego warto korzystać z promocji, aby nie przepłacać. Ten produkt w dobrej ofercie dostaniecie także w Intermarche – masło „Mix Łaciaty” kupicie za 3 zł 99 gr zamiast 7 zł 49 gr. Promocja trwa do 12.02.2025 r. Tańsze masło „Ekstra Łaciate” jest również w Carrefourze – kupicie je za 7 zł 49 gr, czyli o 22 procent taniej niż normalnie. Z kolei w Aldi masło marki „Milsani” jest przecenione o 25 procent i kosztuje 5 zł 99 gr zamiast 7 zł 99 gr. Dobrze wybrać się także do Auchan, ponieważ masło osełka „Ekstra Łaciate” można dostać za 11 zł 25 gr., czyli 25 procent taniej niż kosztuje zawsze. Takie promocje to świetny sposób na zmniejszenie wydatków, zwłaszcza że masło jest podstawowym produktem w wielu domach.

