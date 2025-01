Stokrotka rozdaje masło za darmo bez limitu. „Ścina” też ceny mleka. Skorzystaj z okazji

Dobrego masła nigdy dość. Dlatego wszelkie promocje na smarowidło od razu przyciągają uwagę konsumentów niczym magnes, zwłaszcza że do najtańszych produktów ono nie należy. Jeśli więc nadarza się okazja, by odciążyć domowy budżet, to żal byłoby z niej nie skorzystać. Tym razem nie lada niespodziankę przygotowała dla swoich klientów Stokrotka. Sieć rozdaje masło za darmo w ramach 2 + 1 gratis. Obniża też mocno ceny mleka. Możesz zatem sporo zaoszczędzić.

Dobre masło za darmo w Stokrotce

Stokrotka zorganizowała promocję na Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka dwie kostki tego smarowidła o łącznej wadze 400 gramów, trzecią dostaniesz gratis. Sieć nie narzuca żadnych limitów. Musisz się jednak śpieszyć, bo akcja trwa przez ograniczony czas. Zaczyna się w czwartek, 30 stycznia, a kończy w sobotę, 1 lutego. Jeżeli zrobisz zakupy w innych dniach, nie dostaniesz masła za darmo. Pamiętaj, że zapasy tłuszczu należy przechowywać w lodówce. Możesz też je swobodnie zamrozić. Dzięki temu prostemu zabiegowi wydłużysz jego trwałość nawet do 6 miesięcy. Jednak im wcześniej zużyjesz smarowidło, tym lepiej.

Jak zdobyć tanie mleko w Stokrotce?

Stokrotka mocno obniża też ceny nabiału. Taniej możesz kupić mleko UHT 3,2 procent marki Farm Milk. Jedno opakowanie kosztuje teraz niespełna 2 złote. Obniżka jest naliczana jednak dopiero przy zakupie 6 sztuk (lub ich wielokrotności). Jest jednak też dobra wiadomość – ta promocja trwa od 30 stycznia do 5 lutego. Masz więc sporo czasu na zrobienie zapasów.

Mleko UHT, czyli jakie?

Skrót UHT pochodzi od angielskich słów Ultra High Temperature. Oznacza się nim produkty, które zostały poddane specjalnej sterylizacji. Najpierw mleko podgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, sięgającej nawet 150 stopni Celsjusza, a następnie schładza. Dzięki temu wszelkie drobnoustroje ulegają zniszczeniu, a nabiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej. Dopiero po otwarciu trzeba przełożyć go do lodówki.

