Jedz śniadanie o tej porze, a bez wyrzeczeń szybko wskoczysz w mniejszy rozmiar

Śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków, ponieważ dostarcza energii potrzebnej do dobrego rozpoczęcia dnia. Zjedzenie pożywnego śniadania poprawia koncentrację, wspomaga metabolizm i pozwala uniknąć napadów głodu w późniejszych godzinach. Nie bez powodu mówi się więc, że „śniadanie to podstawa”. Okazuje się jednak, że znaczenie ma również to, kiedy dokładnie o poranku zjemy ten pierwszy posiłek.

Dlaczego wczesne jedzenie śniadania jest tak ważne?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak istotne jest, by zjeść śniadanie o odpowiedniej godzinie. W ten sposób łatwiej można pozbyć się niechcianych kilogramów. Ważne jest więc nie tylko to, co jemy, ale też kiedy jemy. Naukowcy z „Creo Clinic” zbadali, jak pora pierwszego posiłku w ciągu dnia wpływa na nasz wygląd. Gdy jemy go niedługo po wstaniu– to jest to sygnał dla naszego metabolizmu, że pora się „przebudzić”. Dodatkowo, zdaniem specjalistów, tempo metabolizmu rano jest wyższe. W konsekwencji – gdy zdecydujemy się zjeść śniadanie wcześniej, bez odwlekania tego po wstaniu z łóżka, nasz organizm będzie szybciej spalał kalorie, a to z kolei przełoży się na lepszą sylwetkę.

Jedząc śniadanie wcześniej, pomagasz swojemu organizmowi bardziej efektywnie spalać kalorie przez resztę dnia – przekonują eksperci z „Creo Clinic”.

Co więcej, dzięki temu istnieje też mniejsze ryzyko sięgania po wysokokaloryczne przekąski. Wcześniejsze zjedzenie śniadania sprawi również, że unikniemy wahań cukru we krwi, co także jest istotne w czasie odchudzania (słaba wrażliwość na insulinę może prowadzić do magazynowania tłuszczu, zwłaszcza w okolicy brzucha).

O której godzinie najlepiej jeść śniadanie?

Specjaliści są zdania, że śniadanie powinniśmy jeść najpóźniej godzinę od wstania z łóżka. W ten sposób pobudzimy metabolizm, ale też zadbamy o stały poziom energii. Eksperci twierdzą, że ten pierwszy posiłek najlepiej jest zjeść przed godziną 10 rano. Jeśli więc przykładowo codziennie wstajemy o godzinie 7, to śniadanie powinniśmy zjeść w okolicach godziny 8. Warto zadbać w swoim rozkładzie dnia o to, żeby przestrzegać odpowiedniej pory jedzenia pierwszego posiłku, bo z pewnością przełoży się to na lepsze efekty odchudzania. Ten sposób można więc wykorzystać, by schudnąć bez radykalnej zmiany diety.

Co więcej, późniejsze jedzenie śniadania lub jego całkowite pomijanie może prowadzić do ekstremalnego głodu później w ciągu dnia, zwiększając prawdopodobieństwo przejadania się lub sięgania po kaloryczne przekąski.

