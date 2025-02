Poznaj przyprawę, która sprawi, że boczki znikną. Sekret mojej najzgrabniejszej koleżanki

Do kawy standardowo dodajemy cukier lub miód. Warto jednak eksperymentować z dodatkami i odkrywać nowe smaki. Popularnym wyborem jest cynamon – dodaje on kawie lekko korzennej nuty i przyjemnego aromatu. Niektórzy sięgają także po kardamon. Z kolei miłośnicy bardziej pikantnych smaków dodają do tego napoju odrobinę imbiru lub nawet chili. Z kolei moja przyjaciółka poszła o krok dalej i postanowiła jeszcze bardziej poeksperymentować.

Dodatek do kawy, który działa odchudzająco

Okazuje się, że moja koleżanka, która zawsze może się pochwalić nienaganną figurą, pije kawę z odrobiną kurkumy. Nie chodzi jedynie o „podkręcenie” smaku tego napoju, ale też o właściwości odchudzające tej przyprawy. Jeśli zdecydujesz się na takie połączenie, otrzymasz aromatyczny napój z dobroczynnymi właściwościami. Kurkuma zawiera kurkuminę, która wspomaga trawienie oraz przyspiesza metabolizm, co może sprzyjać procesowi odchudzania. Dodatkowo kurkuma pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi, co z kolei ogranicza napady głodu i chęć sięgania po tuczące przekąski. W połączeniu z czarną kawą, która stymuluje spalanie kalorii, taka mieszanka może więc wspomóc proces odchudzania. Aby zwiększyć wchłanianie kurkuminy, warto dodać odrobinę pieprzu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że taki napój nie zadziała „magicznie”. Żeby odchudzanie było naprawdę skuteczne niezbędne jest odpowiednie odżywianie i regularna aktywność fizyczna.

Jakie jeszcze właściwości ma kurkuma?

Kurkuma jest przyprawą o silnych właściwościach prozdrowotnych, głównie dzięki obecności kurkuminy – związku o działaniu przeciwzapalnym, przeciwutleniającym i przeciwwirusowym. Regularne spożywanie tej przyprawy wspiera więc układ odpornościowy i chroni przed infekcjami. Dodatkowo przyprawa ta wspomaga pracę wątroby, ułatwiając detoksykację organizmu, a także działa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, obniżając poziom cholesterolu i poprawiając krążenie. Co więcej, kurkuma wspomaga również trawienie.

