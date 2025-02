Polacy powinni jeść ten owoc kilogramami. Obniża ciśnienie i wspomaga odchudzanie

Chayote, określany również jako kolczoch jadalny lub choko, to owoc wywodzący się z terenów Ameryki Środkowej i Południowej. Obecnie uprawia się go również na innych kontynentach, między innymi w Azji i w Europie. Chętnie zajadają się nim Hiszpanie i Filipińczycy. W Polsce ten produkt jest mało znany. Można zaryzykować stwierdzenie, że większość mieszkańców naszego kraju nigdy o nim nawet nie słyszała. Warto to zmienić. Egzotyczny przysmak ma bowiem wiele dobroczynnych właściwości i świetnie wpływa na organizm. Sprawdź, jakie dokładnie jest jego działanie.

Chayote ułatwia odchudzanie i wspiera układ pokarmowy

Włączenie do diety kolczocha jadalnego to świetna decyzja między innymi w przypadku osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Owoc zawiera bowiem błonnik, który jest jednym z największych sprzymierzeńców odchudzania. Nie ulega strawieniu i wiąże wodę w żołądku. W efekcie zwiększa swoją objętość, zapewniając uczucie sytości na dłużej. Jego rola nie ogranicza się jednak tylko do hamowania głodu. Składnik ten pełni jeszcze jedną ważną funkcję. Usprawnia pracę przewodu pokarmowego. Błonnik działa w jelitach niczym miotełka. Usuwa zalegające w nich złogi oraz resztki żywności. Przyspiesza przemianę materii i oczyszczanie organizmu z toksyn. Reguluje też rytm wypróżnień. Zapobiega zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym.

Chayote ma w swoim składzie też duże ilości potasu i magnezu. Oba te mikroelementy warunkują prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym również mięśnia sercowego. W dodatku potas obniża ciśnienie krwi, a w konsekwencji chroni przed chorobami układu krążenia, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia, miażdżycy czy udaru mózgu.

Inne cenne właściwości kolczocha jadalnego

Co więcej. owoc ten obniża stężenie glukozy we krwi po posiłku, co jest szczególnie ważne dla pacjentów zmagających się z cukrzycą lub insulinoopornością. Poza tym przeprowadzone badania dowodzą, że błonnik pokarmowy może zmniejszyć ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Mało tego, zawarty w nim magnez usprawnia funkcjonowanie poznawcze oraz pracę układu nerwowego. Wzmacnia koncentrację i ułatwia zapamiętywanie.

Warto też zauważyć, że kolczoch jadalny dostarcza również sporej dawki przeciwutleniaczy. Związki te zwalczają wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i poprawiają odporność. Wpływają pozytywnie na stan włosów, skóry i paznokci. Uelastyczniają tkanki, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych i zapobiegają uszkodzeniom komórek.

Jak wykorzystać kolczocha jadalnego w kuchni?

Kolczoch jadalny jest dostępny głównie w sprzedaży internetowej. Za jeden owoc trzeba zapłacić około 10 złotych. Chayote wyglądem przypomina połączenie gruszki i awokado. Ma zieloną, lekko chropowatą skórkę. Przed jedzeniem należy go obrać. Smakuje niczym cukinia lub dynia. Pasuje zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Świetnie sprawdza się też jako samodzielna przekąska albo składnik sałatek. Można go pałaszować na surowo lub poddać obróbce termicznej (gotować, smażyć, piec), a nawet zamarynować.

