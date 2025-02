WHO ostrzega przed nadużywaniem tej przyprawy. Jest w domu każdego Polaka

Przyprawy to nie tylko sposób na wzbogacenie smaku potraw, ale także kluczowy element, który nadaje im „charakteru”. Dzięki nim każde danie zyskuje głębię i wyrazistość. Oprócz walorów smakowych, wiele przypraw posiada również właściwości zdrowotne. Na przykład kurkuma działa przeciwzapalnie, czosnek wspiera układ odpornościowy, a imbir ma działanie łagodzące w dolegliwościach trawiennych. Dodając przyprawy do jedzenia, nie tylko poprawiamy jego smak, ale także dbamy o zdrowie, wzbogacając dietę o cenne składniki odżywcze. Jest jednak przyprawa, której należy zdecydowanie unikać.

Lepiej unikać tej przyprawy w nadmiarze

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że globalne spożycie sodu, czyli inaczej soli kuchennej, jest zbyt wysokie. WHO zaleca spożycie soli poniżej 5 gramów. Okazuje się jednak, że jej przeciętne spożycie jest niemal dwukrotnie wyższe.

Trzeba pamiętać, że na dzienne spożycie soli nie przekłada się tylko przyprawa dosypywana do potraw w naszym domu. Jak wskazuje NFZ, występuje ona również w wielu popularnych dodatkach do żywności. Jest to między innymi konserwant często stosowany w gazowanych napojach (E211), ale też na przykład substancje dodawane do wędlin (E301 i E325). Związki sodu wzmacniają smak, a także są dobrymi konserwatorami żywności.

Czym grozi nadmierne spożycie soli?

Nadmierne spożycie soli może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych. Przede wszystkim zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, ponieważ sód zawarty w soli powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, co podnosi ciśnienie krwi. Długotrwałe nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia serca, nerek i naczyń krwionośnych, a także zwiększa ryzyko udaru mózgu. Dodatkowo nadmiar soli przyczynia się do zaburzeń równowagi elektrolitowej, osłabienia kości (osteoporozy) oraz problemów z nerkami, w tym kamieni nerkowych. Warto kontrolować spożycie soli, by zminimalizować ryzyko tych chorób.

Jako zamienniki soli dobrze sprawdzą się różne przyprawy. Do zupy można dodać tymianek, bazylię czy ziele angielskie. Z kolei mięso możecie doprawić rozmarynem, pieprzem czy papryką, a do sałatki dorzucić na przykład czosnek.

