Zamiast owsianki zajadam się teraz pyszną ryżanką. Jest lekkostrawna i bez glutenu

Owsianka to jedno z najzdrowszych i najbardziej pożywnych śniadań. Jest przygotowywana na bazie płatków owsianych, które można gotować na wodzie lub mleku. Jest bogata w błonnik, który wspomaga trawienie i daje uczucie sytości na dłużej. Można ją urozmaicać dodatkami takimi jak owoce, orzechy, miód czy cynamon, co sprawia, że jest nie tylko zdrowa, ale i smaczna. Choć jest to naprawdę świetny pomysł na posiłek, to po jakimś czasie może się jednak znudzić.

Pyszna i zdrowa alternatywa dla owsianki

Doskonałą alternatywą dla owsianki jest ryżanka – to pożywne i lekkostrawne danie. Gotuje się ją na wodzie lub mleku, a więc tak samo jak osławioną owsiankę. Zamiast płatków owsianych stosuje się jednak płatki ryżowe. Ryżankę można podawać na słodko, dodając do niej różne świeże owoce, ale świetnie sprawdzą się także bakalie. Można przyrządzić ją też w wersji wytrawnej z warzywami (na przykład papryką, pomidorami czy ogórkami) i przyprawami. To proste, a zarazem sycące danie, które można przygotować na wiele sposobów, a więc jest to idealne danie do „kuchennych eksperymentów”. Płatki ryżowe, choć są znacznie mniej popularne od płatków owsianych, też bez trudu dostaniecie w wielu supermarketach.

Dlaczego warto jeść ryżankę?

Ryżanka dostarcza energii na długi czas i jest szczególnie polecana osobom z wrażliwym układem trawiennym (działa łagodząco na żołądek i jelita), czyli na przykład ze stanami zapalnymi jelit, wrzodami, refluksem czy zgagą. Płatki ryżowe są świetnym źródłem węglowodanów, które pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Dodatkowo nie zawierają glutenu, więc mogą być spożywane przez osoby z celiakią lub nietolerancją glutenu. Ryżanka nie spowoduje u nich reakcji alergicznej (w przeciwieństwie do owsianki). Płatki ryżowe są także doskonałym źródłem witamin z gruby B, a także takich minerałów jak żelazo czy magnez. Są lekkie i łatwo przyswajalne, dlatego często poleca się je osobom na diecie lekkostrawnej, rekonwalescentom oraz małym dzieciom. Trzeba jednak pamiętać o tym, że taka ryżanka jest bardziej kaloryczna od tradycyjnej owsianki, dlatego nie sprawdzi się w przypadku osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy (100 gramów płatków ryżowych ma 350 kcal).

