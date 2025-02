„Oszczędne mielone” Ewy Wachowicz to hit. Są tanie, a smakują jak z najlepszej restauracji

Ewa Wachowicz od wielu lat zdradza Polakom tajniki polskiej i międzynarodowej kuchni. Pokazuje, że można gotować smacznie i zdrowo, nie wydając przy tym fortuny. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest przepis na „oszczędne mielone”. Od innych znanych wszystkim receptur odróżnia go jeden składnik. Ta mała – na pierwszy rzut oka – zmiana daje wielki efekt. Można ją odczuć nie tylko na języku, ale również w portfelu. Przygotowanie kotletów zgodnie z „instrukcjami” słynnej restauratorki pozwala sporo zaoszczędzić. Sprawdź dlaczego.

Co Ewa Wachowicz dodaje do mielonych?

Sekretnym składnikiem mielonych w wykonaniu Ewy Wachowicz jest ryż. Ten niepozorny dodatek sprawia, że masa na kotlety zwiększa swoją objętość. Dzięki temu można przygotować więcej przysmaków bez konieczności sięgania po duże ilości mięsa. To spore odciążenie dla domowego budżetu. Ceny wielu podstawowych produktów spożywczych wykorzystywanych na co dzień w kuchni poszły ostatnimi czasy mocno w górę, więc każda okazja do oszczędności jest „na wagę złota”. Warto podkreślić, że nie odbywają się one kosztem smaku kotletów. Wręcz przeciwnie – mielone wzbogacone o ryż zyskują lepszą konsystencję i stają się delikatniejsze. Przypominają nieco gołąbki bez zawijania.

Ewa Wachowicz podaje kotlety z sosem pomidorowym. Nie musisz jednak iść za jej przykładem. Dopasuj dodatki do swoich upodobań smakowych. Możesz sięgnąć po domowy sos czosnkowy albo grzybowy. Mielone świetnie odnajdą się również w towarzystwie warzyw.

Jak zrobić „oszczędne mielone” Ewy Wachowicz?

„Oszczędne mielone” przygotuje się podobnie jak klasyczne kotlety. Wystarczy dodać do mięsa ugotowany ryż, podsmażoną cebulkę, czosnek, jajko i przyprawy. Następnie całość trzeba dokładnie wymieszać i uformować kotlety, a później obtoczyć je w bułce tartej i usmażyć. Ewa Wachowicz radzi, by użyć do tego celu masła klarownego, ale można również sięgnąć po inne rodzaje tłuszczów, na przykład smalec.

Przepis: Kotlety mielone Ewy Wachowicz To doskonała propozycja na obiad dla całej rodziny, Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 358 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego z indyka

100 g suchego ryżu

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 jajko

sól

bułka tarta

pieprz Dodatkowo: masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj ryż „na gęsto”. Następnie go wystudź. Obierz i pokrój drobno cebulę. Potem podsmaż ją na maśle. Oba składniki odłóż na bok. Robienie masy na kotletyPrzełóż mięso mielone do miski. Przeciśnij ząbek przez praskę. Do masy dodaj zezłoconą cebulę oraz ugotowany ryż. Dopraw całość pieprzem i solą. Wymieszaj wszystko. Wyrób masę. Formowanie kotletówZwilż dłonie wodą i zacznij formować kotlety. Obtaczaj je następnie w bułce tartej. Smażenie mielonychSmaż kotlety na dobrze rozgrzanym maśle. Następnie odsącz je na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu. Podawanie kotletówPodawaj mielone z sosem pomidorowym lub innymi lubianymi dodatkami.

Wskazówka: Możesz samodzielnie zmielić mięso na kotlety lub wykorzystać gotowy półprodukt sprzedawany w sklepach. Pamiętaj tylko, by zwracać uwagę na skład i jakość nabywanych towarów.

Rada: Do zrobienia kotletów możesz wykorzystać nie tylko mięso z indyka, ale też na przykład wieprzowinę.

Jaki ryż dodać do mielonych?

Najlepiej sprawdzi się ryż biały o krótkich ziarnach. Dobrze absorbuje on płyny. Ewa Wachowicz radzi, by ugotować go „na gęsto”. To bardzo proste. Wystarczy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji – dwie części wody na jedną porcję ryżu (na przykład dwie szklanki wody na jedną szklankę ryżu). Produkt trzeba gotować pod przykryciem „na małym ogniu” do momentu aż wchłonie całą wodę, stanie się miękki i kleisty. Zwykle zajmuje to kilkanaście minut. Sprawdź też trik na szybkie gotowanie ryżu.

