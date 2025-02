Regularnie piję ten napój zamiast kawy i chudnę. Podkręca trawienie i dodaje energii

Najczęściej wybieranymi napojami na co dzień są kawa i herbata. Pijemy je zazwyczaj rano – by dobrze rozpocząć dzień, ale też jest to idealny moment na chwilę relaksu. Kawa dostarcza energii i pomaga w koncentracji, natomiast herbata, w zależności od rodzaju, może działać pobudzająco lub kojąco. Warto jednak sięgnąć też po jeden specjalny napar, który nie jest jeszcze zbyt popularny w naszym kraju. Chodzi o napar z ostrokrzewu, czyli Yerba mate.

Napar z ostrokrzewu pomaga schudnąć

Yerba mate pochodzi z Ameryki Południowej, jednak coraz częściej pije się ją też w naszym kraju. Jej picie może pomóc podczas procesu odchudzania. Świetnie wpływa na naszą przemianę materii, ponieważ zawiera mateinę – naturalny stymulant podobny do kofeiny, który zwiększa metabolizm i pomaga spalać więcej kalorii. Dodatkowo Yerba mate pomaga oczyścić organizm, co również jest istotne, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami. Ten napój ma także działanie moczopędne. Zmniejsza również apetyt, co z kolei może ułatwić kontrolowanie ilości spożywanych kalorii. Yerba mate wspomaga także trawienie i pracę układu pokarmowego. Pamiętaj jednak, że aby schudnąć, konieczne jest zdrowe odżywianie, a także regularna aktywność fizyczna.

Dlaczego jeszcze warto pić Yerba mate?

Yerba mate zawiera kofeinę, więc może być też świetną alternatywą dla kawy. Działa pobudzająco, ale to nie wszystkie zalety. Jej picie poprawia także koncentrację. W przeciwieństwie do kawy działa łagodniej, nie powodując nagłych skoków i spadków energii. Yerba mate jest również bogata w antyoksydanty, które pomagają zwalczać wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia. Dodatkowo wspiera układ odpornościowy, dostarczając witamin i minerałów, takich jak witamina C, cynk i magnez. Regularne picie tego naparu może również poprawić pracę układu krążenia, a także redukować stres.

