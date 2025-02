Dobre masło nawet za mniej niż 5 zł i cukier za złotówkę! Łap okazje w Biedronce

Nowy tydzień to dla klientów Biedronki kolejne okazje do odciążenia domowego budżetu. Szczególnie kuszą dwie spośród zaproponowanych ofert – promocje na masło i cukier. Trudno się temu dziwić, bo to właśnie te produkty zwykle kończą się najszybciej. Trzeba stale uzupełniać ich zapasy, co wiąże się z dużymi kosztami. Każda okazja, by nieco je zmniejszyć jest więc na wagę złota. Zobacz, jak można zaoszczędzić i sprawdź, kiedy dokładnie warto iść na zakupy.

Tak tanie masło tylko z aplikacją Moja Biedronka

Promocja dotyczy masła ekstra 82% marki Mleczna Dolina. Istnieją dwa warianty tej wyjątkowej oferty. Oba są skierowane do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka i obowiązują przy zakupie dwóch opakowań wskazanego wcześniej smarowidła o łącznej wadze 400 gramów. Różnicuje je natomiast wartość proponowanej obniżki, a także wielkość nałożonego na klientów limitu.

Klienci z kartą Moja Biedronka za kostkę tłuszczu zapłacą 5 złotych i 99 groszy, czyli 25 procent mniej niż „normalnie”. W ich przypadku naliczany jest limit dzienny. Nie mogą nabyć zatem więcej niż sześć sztuk masła na jedną kartę w ciągu jednego dnia trwania akcji rabatowej.

Inne warunki promocji obowiązują osoby, które mają na swoim telefonie lub innym urządzeniu mobilnym aplikację Moja Biedronka. Ci konsumenci zaoszczędzą na zakupie masła więcej, bo 37 procent. Jedno opakowanie kosztować ich będzie 4 złote i 99 groszy. Nie zrobią jednak dużych zapasów w ramach opisywanej oferty. Zgodnie z ustalonymi przez sieć zasadami nie kupią więcej niż 2 kostki masła. Tyle wynosi limit łączny w okresie trwania promocji na jedno konto lojalnościowe.

Warto dodać, że obniżka cen masła obowiązuje przez kilka dni. Akcja trwa od poniedziałku do środy (10-12 lutego 2025). Jeśli zrobisz zakupy w innym niż wskazany terminie, rabat nie zostanie naliczony. Wtedy za jedno opakowanie smarowidła zapłacisz 7 złotych i 99 groszy.

Jak zdobyć cukier za złotówkę w Biedronce?

Jeśli włożysz do koszyka dwa opakowania słodkiej przyprawy, tańszy produkt dostaniesz za złotówkę. Promocja dotyczy artykułów spożywczych czterech znanych marek. Chodzi o Diamant, Królewski, Sweet Family oraz Polski Cukier. Co ważne, ta akcja rabatowa nie ma limitu. Mogą z niej skorzystać na takich samych zasadach wszyscy klienci, także ci, którzy nie należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka. Obniżka cen obowiązuje od poniedziałku do soboty (10-15 lutego 2025). Warto z niej skorzystać, bo zapasy słodkiej przyprawy z pewnością przydadzą się podczas przygotowywania różnych przysmaków na Walentynki.

